Entre ensayos, novelas, cuentos, antologías y poesías, Mempo Giardinelli ha escrito unos 70 libros a la fecha, desde aquel debut llamado ¿Por qué prohibieron el circo?, que concibió cuando tenía 25 años, hasta el último (Paraná, un río herido), basado en las crónicas que publica en Página/12. La buena nueva es que ahora su nombre vuelve a estamparse a letra firme en un libro, pero no como el del prolífico autor que es, sino como entrevistado. Alguien que le viene siguiendo la huella hace cuatro décadas, el ensayista y narrador (chaqueño como él) Francisco “Tete” Romero, se tomó el trabajo y el resultado acaba de ver la luz bajo el nombre de Santo oficio de la palabra, en clara referencia a aquel que Mempo publicó en 1991, llamado Santo oficio de la memoria. “Esa es una novela extraordinaria de Mempo”, sentencia el entrevistador. “Es una novela de río hecha de historias de inmigrantes que llegaron primero a la Argentina y luego al Chaco, de lo que allí hicieron, como de nuestros exilios políticos y ansiados regresos. Es más, nuestro libro primero iba a tener como título La palabra encarnada, pero Mempo me pidió que se llamara el Santo oficio de la palabra y es un acierto, porque es para él su novela más representativa”.

Presentado ya en la Universidad Popular de Resistencia y a punto de presentarse en Buenos Aires (martes 2 de setiembre a las 19 en el CC de la Cooperación, Corrientes 1543) El santo oficio de la palabra. Entrevistas de Francisco Tete Romero a Mempo Giardinelli (Editorial Contexto) consiste justamente en un compendio de entrevistas que “Tete” y Mempo vienen manteniendo desde que tuvieron la primera, hace 20 años. “Le conté a mi amigo Tete cosas que nunca había conversado tan profundamente y él supo transformar el diálogo en un libro”, agradece Giardinelli, acerca del resultado que despliega en varias aristas su pensamiento y su itinerario cultural. “Mempo para mí es un maestro, en la acepción mexicana de la palabra”, se manifiesta Romero. “Siempre digo que nadie puede crecer sin maestro o maestra, tradición que con frecuencia se soslaya o a la que directamente no se le da bola. Y es una desgracia, porque la historia y la cultura se desarrollan a través de diálogo de generaciones”.

El entrevistador conoció al entrevistado en 1984 en la Facultad de Humanidades de Resistencia, cuando cursaba la materia Literatura Iberoamericana. “Mempo asistió como escritor invitado y nos deslumbró”, evoca el ex Presidente del Instituto de Cultura y Ministro de Educación del Chaco y Director Nacional del Ministerio de Cultura, que ya había leído Luna caliente y El cielo con las manos, dos libros de Mempo, recién editados por entonces. Década después, ambos se reencontraron como militantes del Frente Grande y durante el año cero del nuevo milenio, Mempo incorporó a Romero a la Fundación que lleva su nombre.

Fue por esos años que realizaron la primera entrevista, que fue publicada en una revista de la Universidad Nacional de La Plata. “Nos dijimos entonces qué sería necesario hacer otra entrevista, o mejor, un libro con aquella conversación y con otra que revisara y actualizara las cuestiones allí abordadas”, dice Romero posado en los tópicos que pueblan las páginas de El santo oficio de la palabra. “Hablamos de las relaciones entre literatura e historia, y entre ficción y política, porque Mempo, más allá de ser un estupendo escritor, es un intelectual de fuste. Por eso su palabra siempre tiene un peso, una densidad especial”

-Justamente, en el primer capítulo abordan la importancia de la lectura en la sociedad. ¿Por qué decidieron poner el foco aquí, para abrir el diálogo?

-Porque en esos años de menemismo duro, cuando tuvimos la primera charla, se hacía cierta gala de la ignorancia, como hoy del goce de la crueldad, ¿no? Recuerdo que Mempo y antes Juan Filloy fueron los primeros en advertir sobre los estados de la lectura y del lenguaje post dictadura, porque siempre hay que vincular la desaparición forzada de personas con la desaparición forzada de las ideas y palabras de la que había sido la sociedad más igualitaria de la América latina.

-La falta de amor por leer se inserta en esta preocupación, sin dudas: hablan mucho del tema.

-Es que esta situación deriva de que tenemos una realidad educativa del siglo XXI, una formación docente del siglo XX y un sistema y formato educativo que viene del siglo XIX. Con el neoliberalismo -primero con la dictadura y luego con el menemato-, se desnacionalizó y desguazó el sistema educativo. Siempre hay que recordar que antes de 1976 el 80 por ciento de las escuelas eran nacionales y el 20 por ciento de las provincias. Luego de 1992, es decir, de la segunda etapa de transferencia de las escuelas nacionales a las provincias sin fondos para solventarlas, el 75 por ciento de las escuelas eran financiadas por las provincias y el 25 por Nación. Cada jurisdicción había sido abandonada pedagógica y financieramente a su propia suerte. Cierto que con la llegada de Néstor Kirchner y la etapa virtuosa de leyes educativas nacionales, comenzó a revertirse ese proceso: se pasó a un esquema de 60/40 en inversión provincias/Nación, se construyeron y refaccionaron muchas escuelas, se invirtieron en libros y netbooks, pero esto se cortó luego de 2015 y volvimos a los problemas.

-Al momento de abordar el tema periodismo, aseguran que este “busca la verdad”, pero cuesta afirmar esto hoy. ¿Se puede buscar la verdad desde la subjetividad o tuvo razón Nietzsche cuando escribió “no hay hechos, hay interpretaciones”?

-Neutralidad no hay, nunca la hubo. Pero la verdad se puede y debe buscar, siempre y cuando se asuma que desde dónde uno lo hace. La verdad es una memoria chúcara que, cuando se la conquista, abre horizontes de futuro.

-En otra de las charlas, Mempo renombra a las redes sociales como “antisociales”. ¿Cómo las pensás vos?

-Bueno, los algoritmos son controlados por mega corporaciones cuyos intereses Noam Chomsky define como los que ordenan el nuevo régimen mundial. Es el regimen de la plutocracia de las corporaciones y tendremos como resultado, tal como sostiene Jorge Alemán, que el neoliberalismo más que un proyecto de orden económico -que lo es- es un proyecto cultural: una fábrica de subjetividades formateadas por los sentimientos de las emociones, que propone una guerra cognitiva.