Desde su primera aparición en cines en 2001, la franquicia de Harry Potter ha conquistado a generaciones con su mezcla única de fantasía y realidad. Sin embargo, seguir la cronología de eventos dentro de este vasto universo puede resultar complicado debido a sus dos líneas narrativas principales. Este artículo analiza el orden para disfrutar las películas y así comprender mejor la riqueza histórica y las conexiones entre sus personajes.

Los cimientos del universo Potter: la era de Animales Fantásticos

La línea cronológica del universo de Harry Potter comienza en 1926 con Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Esta película presenta al magizoólogo Newt Scamander, quien, tras su llegada a Nueva York, desencadena una serie de acontecimientos mágicos relacionados con hechizos antiguos y criaturas sobrenaturales. La serie de Animales Fantásticos actúa como un preámbulo a la saga principal y establece las bases para los conflictos y luchas mágicas que seguirán, siendo figuras clave Gellert Grindelwald y Albus Dumbledore. La secuela, Animales Fantásticos: los crímenes de Grindelwald, ambientada en 1927, sitúa a Newt en medio del creciente poder de Grindelwald, mientras Europa se enfrenta a una oscuridad cada vez mayor. París y otros lugares se convierten en escenarios de esta intensa lucha por el dominio mágico, con alianzas secretas y giros inesperados.

El ascenso de Harry Potter: la saga principal

La historia de Harry Potter comienza cronológicamente en 1991 con su llegada a Hogwarts, representada en Harry Potter y la piedra filosofal. Aquí descubrimos a un joven que, al conocer sus raíces mágicas, ingresa a un mundo de aprendizaje y descubrimiento. A lo largo de siete años, Harry enfrenta una serie de peligros mientras descubre secretos sobre su pasado y su destino. Cada película lleva al límite el valor y la amistad que unen a Harry con sus amigos Ron y Hermione, mientras se enfrentan al temido Lord Voldemort. Desde la recuperación de la piedra filosofal hasta la batalla decisiva en Harry Potter y las reliquias de la muerte: Parte 2, la saga nos sumerge en un mundo escolar mágico lleno de desafíos y revelaciones.

La evolución y el legado continuo del universo

Aunque la saga original de Harry Potter culminó en 2011, su influencia y legado continúan creciendo. Recientemente, se anunció una futura adaptación de la obra teatral Harry Potter y el legado maldito, y HBO ha mostrado interés en expandir el universo con una nueva serie. El especial de reunión de HBO, Regreso a Hogwarts, que celebró el vigésimo aniversario del inicio de la serie, no solo renovó el interés por las películas, sino que demostró el impacto cultural duradero del universo Potter. El legado de J.K. Rowling se aprecia en cómo la narrativa sigue trascendiendo generaciones, impulsando el desarrollo de nuevos proyectos y manteniendo viva la magia entre sus seguidores.

Con un trasfondo histórico rico que se entrelaza constantemente, el universo Potter ofrece un viaje místico sin igual, revelando una red de eventos y personajes que siguen atrayendo a audiencias en todo el mundo. Lo mágico y lo ordinario se fusionan, enriqueciendo una narrativa que sigue siendo una parte vital de la cultura popular más de veinte años después de su debut. Comprender esta cronología ayuda a los aficionados a apreciar la profundidad y la escala de un universo que ha capturado la imaginación colectiva a nivel mundial.

