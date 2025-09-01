Mar del Plata vivió este domingo una jornada política y cultural en el Puerto, donde miles de personas participaron del Festival Fuerza Patria. Hubo música en vivo, murales y artistas locales, pero también un escenario atravesado por fuertes definiciones políticas. Cristina Fernández de Kirchner envió un mensaje a la militancia reunida y volvió sobre una idea que repite desde hace meses: “El gobierno de Milei es un fracaso anunciado”.

La jornada en el Puerto de Mar del Plata tuvo un ritmo particular. Allí, miles de personas se acercaron al Festival Fuerza Patria para combinar militancia con cultura popular y debate político.

Encuentro de Fuerza Patria en Mar del Plata.





En ese contexto, Fernanda Raverta, candidata a senadora provincial, tomó el micrófono y cuestionó “el ajuste y la crueldad de Milei y Montenegro”. La tarde avanzaba entre canciones, pinturas en vivo y aplausos hasta que se produjo el momento más esperado: un audio de Cristina Fernández de Kirchner. La expresidenta, con su estilo crítico y directo, habló de “un fracaso anunciado” del gobierno nacional y respaldó la campaña de Raverta en la recta final hacia las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

Por su parte, Raverta cerró su intervención con un llamado a “construir con cabeza, corazón y coraje un futuro distinto para la ciudad y la Argentina”. A su lado, Mariana Cuesta, primera candidata a concejal, subrayó que el desafío de la militancia es “multiplicar la esperanza y organizar la fuerza colectiva” antes de los comicios. La lista completa de Fuerza Patria se presentó como “gente buena que no se rinde”, buscando transmitir unidad y compromiso local.

Cristina contra Milei: “Un fracaso anunciado”

En su mensaje grabado, la expresidenta trazó un panorama crítico de la situación económica y social: “El fracaso se vive en la microeconomía de los hogares, donde la gente se endeuda para comer, y también en la macroeconomía que Milei presumía manejar desde los estudios de televisión”.

Con ironía, agregó que “una cosa es ser panelista y otra muy distinta es gobernar un país”. También advirtió sobre la fuga de divisas, el endeudamiento y el desplome del turismo en Mar del Plata , golpeada de lleno por la recesión.

Cristina Kirchner destacó, además, el trabajo de los talleres barriales de Fuerza Patria, que sirvieron para reflexionar sobre los desafíos políticos y sociales. “Es importante volver a ser militantes políticos y no solo electorales”, afirmó, valorando la participación de vecinos y vecinas en la construcción de espacios de debate.

