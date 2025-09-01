Como consecuencia de la crisis económica que se agudiza cada día con la gestión de Javier Milei, la venta de pan cayó 50 por ciento, la de facturas 85 por ciento y 14.000 panaderías se vieron forzadas a cerrar.

Desde que asumió la Libertad Avanza hace 18 meses, “sólo seis de cada diez máquinas están encendidas” y “producir en Argentina cada vez cuesta más", afirmó el presidente del Centro de Panaderos de la provincia de Buenos Aires, Martín Pinto.

El consumo de un alimento clave con el pan, que en muchos países sirve para medir la pobreza, se desplomó 50 por ciento en el último año y medio. Y en el caso de las facturas, se derrumbó 85 por ciento.

"Ya ni siquiera la docena del día anterior al 50 por ciento de descuento se vende. Hoy las panaderías producen por pedido, con dos o tres productos básicos, y las heladeras están apagadas porque lo que no se vende se tira”, detalló el comerciante.



