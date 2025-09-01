El fenómeno cultural de El Conjuro, iniciado en 2013, se enfrenta a un momento decisivo. El Conjuro: Últimos ritos no solo marca el final de la primera etapa, sino que también plantea la posibilidad de abrir una segunda fase en el universo compartido. Los detalles presentados por los directivos y creadores de la saga ofrecen una perspectiva alentadora para los aficionados del cine de terror, mientras la historia se centra en una exploración más profunda de los casos de los famosos investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren.

Un cierre esperado que promete futuro

El estreno de El Conjuro: Últimos ritos está programado para el 4 de septiembre. Con Patrick Wilson y Vera Farmiga retomando sus papeles como los icónicos Ed y Lorraine Warren, la película promete concluir la serie inicial de manera significativa. Aunque está concebida como una despedida, existe un sentimiento de expectativa entre los seguidores, ya que el director James Wan sugiere la posibilidad de una continuación en el futuro. Una declaración del presidente de New Line, Richard Brener, destaca que la película ha obtenido excelentes resultados en proyecciones de prueba, lo que augura un buen desempeño en taquilla.

La importancia de cerrar un capítulo emblemático

Durante una entrevista con Perri Nemiroff, James Wan subrayó la razón detrás de clausurar el universo de El Conjuro: "Es importante saber cuándo retirarse mientras se está en la cima", expresó Wan, refiriéndose al deseo de evitar el desgaste de la franquicia. Recordó momentos icónicos del pasado, como la memorable escena en El Conjuro 2 con Patrick Wilson tocando la guitarra, que, en su opinión, captura la esencia de la serie. Al mismo tiempo, surge la curiosidad por las múltiples posibilidades que un nuevo marco narrativo podría ofrecer a los fans del género.

El panorama después de Last Rites

En el contexto de una potencial "Fase 2", Richard Brener sostiene que es crucial evaluar qué historias pueden mantenerse relevantes para el público. Aunque la culminación de El Conjuro: Últimos ritos funcione como un cierre, es posible que se abra un horizonte de nuevas narrativas, incluyendo el posible desarrollo del personaje del Hombre Torcido, una figura recurrente mencionada por los aficionados. Además, el avance de títulos derivados podría incluir la anticipada tercera entrega de La Monja, lo que garantizaría la continuidad del interés y la expansión del universo cinematográfico.

Otros proyectos y el siguiente paso

Fuera del ámbito de El Conjuro, James Wan aborda colaboraciones futuras, centrándose en Other Mommy, dirigida por Rob Savage y basada en la obra de Josh Malerman. Wan expresa su interés por trabajar con Savage, destacando un enfoque novedoso para la película. La participación de Jessica Chastain en el papel principal podría atraer a nuevos espectadores y mantener el interés de los seguidores más dedicados. La expectativa alrededor de nuevos proyectos asegura que el estilo distintivo de terror de Wan perdurará y se desarrollará en nuevas direcciones.

La trayectoria de El Conjuro hasta Últimos ritos ha sido construida con cuidado y dedicación por sus creadores. Mientras el horizonte anuncia nuevas oportunidades, el legado de Ed y Lorraine Warren parece estar lejos de concluir.

