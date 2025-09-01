Un brutal crimen sacudió a los vecinos de Tandil cuando Milagros Quenaipe, de 18 años, fue asesinada a la salida de un boliche. Respecto a su agresor, fue detenido horas después y ahora se trata de establecer el móvil del asesinato debido a que, en principio, la víctima y el arrestado no se conocían, así como tampoco habían tenido inconvenientes previos.

El caso sucedió en la madrugada del domingo, cuando la joven se encontraba con un grupo de amigos en el cruce de las calles Rodríguez y Uriburu. De un momento a otro, el acusado se acercó, agredió a uno de los jóvenes que estaban allí, identificado como Ezequiel Delgado, y luego arremetió contra Quenaipe, quien recibió una puñalada en el cuello.

La detención del agresor ocurrió tiempo después tras un relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona, las que permitieron dar cuenta de que el joven de 23 años se refugió en su casa luego del hecho.

El acusado quedó detenido y a disposición del fiscal Damián Borean, quien caratuló la investigación como lesiones leves en perjuicio de Delgado y homicidio en el caso de Quenaipe, mientras que tomó declaraciones a testigos, solicitó un informe médico del sindicado y un análisis de la escena del crimen a personal de Policía Científica.

A su vez, pidió otro informe sobre el estado de salud de Delgado, el acta de recogimiento de arma blanca en las inmediaciones del lugar del hecho y extracción de sangre de imputado para un examen toxicológico.

El arma blanca utilizada para el ataque y posterior crimen fue hallada a pocos metros del lugar, tirada en la vereda. Hasta ahora el móvil del asesinato es una incógnita. Esto se debe porque la joven y el agresor no se conocían y tampoco existía conflicto previo entre ambos.

Las cámaras fueron cruciales ya que se pudo establecer que, en medio de la reunión de los jóvenes en dicha esquina, el detenido se acercó, preguntó algo sobre música y acto seguido los atacó.

La autopsia al cuerpo de Milagros indicó que falleció a causa de una hemorragia masiva aguda. La víctima sufrió un shock hipovolémico agudo al recibir un cuchillazo en el cuello que afectó la arteria carótida y parcialmente la tráquea.

El imputado no posee antecedentes penales y quedó alojado en la Comisaría Segunda de Tandil.