El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a cargar este lunes contra las autoridades demócratas de Chicago y renovó su amenaza de enviar tropas a la ciudad, al asegurar que "el crimen está totalmente fuera de control". El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, había advertido en la víspera que el plan del gobierno de Trump para desplegar tropas en la ciudad de Chicago constituye una verdadera "invasión".

En una serie de posteos en Truth Social, su propia red social, el magnate republicano celebró haber convertido Washington D.C. en una “zona libre de crimen” gracias al despliegue militar, y comparó esa supuesta mejora con la situación en Chicago, Los Ángeles, Nueva York y Baltimore, que definió como “ciudades empapadas en crimen”. “¿No sería lindo poder decir eso de Chicago?”, ironizó.

Además, acusó al gobernador de Illinois, JB Pritzker, y al alcalde de Chicago, Brandon Johnson, de justificar la violencia en lugar de combatirla. El gobernador demócrata había acusado al magnate republicano de usar esta maniobra como una excusa para "tomar el control" de las elecciones legislativas, previstas para noviembre .

En un nuevo ataque contra la administración local, Trump apuntó contra el “débil y atroz gobernador de Illinois”, acusándolo de no hacer lo suficiente frente al crimen. “Dice que no necesita ayuda para detener la delincuencia. ¡¡¡Está loco!!! Más le vale que encarrile esto, y RÁPIDO, o estaremos en camino”, escribió el sábado por la noche en su cuenta de Truth Social.

En declaraciones a CBS News, Pritzker afirmó que, si Trump decide enviar la Guardia Nacional, la ciudadanía debe entender que “sus motivaciones no son combatir el crimen” en Chicago. “Está claro que están planeando, en secreto, una invasión con tropas”, advirtió, y adelantó que tomará acciones legales si se concreta el despliegue militar.

"Nadie en el gobierno federal, ni el presidente ni nadie bajo su mando, se comunicó conmigo ni con nadie de mi administración, ni con la ciudad de Chicago", denunció Pritzker. Como los demás 49 gobernadores estaduales, el mandatario tiene autoridad sobre la Guardia Nacional desplegada en su estado.

¿Orden o pantalla de humo?

La semana pasada, Trump calificó a Chicago como un “desastre” y arremetió contra el alcalde Johnson: “Ese será probablemente el próximo lugar que pongamos en orden”. Sin embargo, tanto Pritzker como Johnson consideran innecesaria una intervención militar, ya que aseguran que los índices de criminalidad han disminuido notablemente.

En una reciente conferencia de prensa, el gobernador volvió a rechazar las amenazas de Trump, al considerar que no están motivadas por preocupaciones reales sobre la seguridad. “Si realmente se tratara de combatir la delincuencia y hacer las calles más seguras, ¿cómo se explica que la Casa Blanca planifique una acción de esta magnitud sin consultar al gobernador, al alcalde o a la policía?”, se preguntó.

El alcalde Johnson parece compartir una interpretación similar, ya que firmó el sábado una orden ejecutiva que instruye a todas las agencias municipales a no colaborar con el gobierno federal, anticipándose a una posible militarización de la ciudad. “Hoy firmo una orden ejecutiva que pondrá en marcha la iniciativa Protegiendo a Chicago”, anunció en conferencia de prensa. La medida establece que “el Departamento de Policía de Chicago no cooperará con personal militar en patrullajes ni en la aplicación de leyes migratorias civiles”.

"No queremos ver tanques en nuestras calles, ni familias destrozadas, ni abuelas arrojadas en furgonetas sin identificar. No queremos ver a personas sin hogar acosadas o desaparecidas por agentes federales", expresó Johnson ante la NBC, donde consideró que “Trump es la mayor amenaza para nuestra democracia que haya vivido nuestra historia”.

El exsuperintendente de la Policía de Chicago, Eddie Johnson, también se mostró escéptico respecto al impacto del eventual despliegue. “Se trata de una maniobra publicitaria, una estrategia para generar impacto visual y aumentar el apoyo a sus políticas migratorias”, valoró.

“Esos efectivos no tienen autoridad para arrestar ni realizan investigaciones”, explicó Johnson. “Como mucho, son espantapájaros. Pero si no se coordinan con la policía, ¿cómo sabrán dónde actuar? Es una simple cortina de humo”, dijo a la prensa local.

Después de iniciativas similares en Los Ángeles, en junio, y en Washington, desde mediados de agosto, Chicago se perfila como el nuevo escenario del operativo federal anunciado por Trump. Según el republicano, le seguirían Nueva York, Baltimore y Boston, todas ciudades gobernadas por demócratas.