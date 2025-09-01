Los números del sector panadero reflejan una crisis preocupante: 14000 locales cerraron en los últimos dieciocho meses, la venta de facturas cayó un 85 por ciento y cinco de cada diez argentinos no puede comprar pan.

Así lo contó el presidente del Centro de Industriales Panaderos de Merlo y referente del CIPAN, Martín Pinto, en diálogo con la 750. "El consumo está en caída libre. Una panadería de barrio, de diez máquinas tiene cinco paradas. Mientras la gente no tenga un mango en el bolsillo, vamos a terminar todos fundidos", advirtió Pinto.

La queja por la situación del consumo se extendió además a la apertura de importaciones que el Ejecutivo impulsa de la mano del ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger.

"Cerramos y que ellos empiecen a importar pan de Brasil a un 50 por ciento menos y compramos y revendemos", ironizó el titular del Centro de Industriales Panaderos en En el ojo de la tormenta. "Lo único que se está favoreciendo es lo que traen de afuera. A los electrodomésticos los están haciendo mierda, era una industria que venía bastante bien. Tenés lo nacional re caro y lo que viene de afuera, a cero costo, lo tenés a un 50 por ciento menos".

Consultado por posibles manifestaciones de panaderos para visibilizar la situación del sector, Pinto dijo que la persecución del gobierno a los disidentes u opositores a las políticas del oficialismo, como los jubilados o personas con discapacidad, generan temor.

"Muchas veces te quedás sin laburo pero no corrés riesgo de comerte una causa o que te golpeen. El argentino está resignado, está esperando que pasen estos dos años, creo que está esperando este domingo también a ver qué es lo que pasa, porque esta gente vino con esta ideología, no es que les está saliendo mal, vinieron a hacer esto", concluyó.