En las efemérides del 2 de septiembre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1805. El nacimiento de Esteban Echeverría

En Buenos Aires nace uno de los padres de la literatura argentina: Esteban Echeverría. Se destacó por su poema épico La cautiva, de 1837; y por el relato El matadero, de 1840, publicado de manera póstuma en 1871 y considerado el primer gran texto de ficción en el país. Emblema del Romanticismo en el Río de la Plata, e integrante de la Generación del 37, fue también autor del Dogma socialista y un opositor al régimen de Juan Manuel de Rosas, por lo cual debió exiliarse. Murió en Montevideo el 19 de enero de 1851.

1939. Nace Nicolino Locche

Nace Nicolino Locche en Tunuyán, provincia de Mendoza. Uno de los más grandes y populares boxeadores argentinos, se caracterizó por su estilo defensivo y la habilidad para esquivar golpes, lo cual le valió el apodo de El Intocable. Obtuvo el título mundial de los súperligeros en Japón, en 1968. Perdió la corona en 1972. Peleó en 136 oportunidades y ganó 117 peleas, 14 de ellas por KO. Falleció en 2005.

1945. Japón se rinde y termina la Segunda Guerra Mundial

A bordo del USS Missouri, representantes de Japón firman su rendición ante los militares de Estados Unidos. Es el fin de la Segunda Guerra Mundial, seis años y un día después de la invasión de Polonia por parte de la Alemania nazi. Los japoneses se rinden después de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. La mayor conflagración de la historia deja un saldo de cincuenta millones de muertos.

1961. Nace Carlos Valderrama

En Santa Marta, Colombia, nace uno de los mayores virtuosos del fútbol sudamericano: Carlos Valderrama. El Pibe brilló en Millonarios y el Deportivo Cali antes de emigrar al Montpellier y luego al Valladolid. Fue el conductor de la selección de Colombia en los mundiales de 1990, 1994 y 1998.

1969. Muere Ho Chi Minh

Ho Chi Minh fallece en Hanói a los 79 años. El fundador del Partido Comunista de Vietnam lideró la lucha contra Francia por la independencia y más tarde contra Estados Unidos. Tras la victoria de 1975, la ciudad de Saigón pasó a llamarse Ciudad Ho Chi Minh.

1973. Fallece J. R. R. Tolkien

Muere John Ronald Reuel Tolkien, a los 81 años, en Bournemouth, Reino Unido. Nacido en Bloemfontein, Sudáfrica, publicó El Hobbit en 1937. Dedica los años posteriores a la escritura de la trilogía El Señor de los Anillos, que aparece en 1954. Su obra fue llevada al cine por Peter Jackson, con gran éxito.

1978. Adiós a Juanele Ortiz

El poeta Juan Laurentino Ortiz muere en Paraná a los 82 años. Nacido en la localidad entrerriana de Puerto Ruiz, Juanele fue uno de los mayores poetas argentinos. Su obra se inició en 1933 con la publicación de La Luna. Más tarde vendrían títulos como El ángel inclinado, La mano infinita, El alma y las colinas y En el aura del sauce. Tradujo a poetas como Paul Eluard, Ezra Pound y Giuseppe Ungaretti.

2011. Accidente aéreo fatal en Chile

Un accidente aéreo conmueve a Chile. 21 personas mueren cuando un avión de la Fuerza Aérea de ese país cae al mar cerca del archipiélago Juan Fernández, en el Océano Pacífico. El grueso de los pasajeros eran integrantes de un programa de televisión, que iban a grabar notas sobre la reconstrucción posterior al terremoto de 2010. Entre los fallecidos está Felipe Camiroaga, el más famoso y popular animador de Chile en ese momento.

Además, en la Argentina es el Día de la Industria.