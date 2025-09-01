La lista en Lomas de Zamora para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre es encabezada por Sol Tischik, la Jefa de Gabinete del Intendentene Federico Otermín. Desde San José 1111, la expresidenta hizo llegar su apoyo y mensaje para los vecinos: "Hola, vecino y vecina de Lomas, y gracias por todo el afecto que me hacen llegar a través de Fede y Dani. Quiero pedirles que este domingo 7 de septiembre vayan a votar y que lo hagan por Fuerza Patria, y la apoyen a Sol", y recordó: "Sol trabajó en la Jefatura de Gabinete de nuestro gobierno, cuando incorporamos pibes y pibas a la política. Y Sol fue una de esas pibas".

Además, CFK recuperó algunas de las obras más importantes que realizó durante su gestión: "La canalización del arroyo del Rey, la obra hídrica más importante que se hizo en el conurbano bonaerense y que se hizo durante nuestro gobierno. O el entubado del Unamuno, que me acuerdo lo impresionante. Veía las fotos de lo que fue antes el entubado, con las veredas angostitas de los vecinos, de las casas, porque enseguida estaba la barranca del canal y como se valorizaron esas casas. ¿Se imaginan obras así hoy con Milei?". Por último, hizo hincapié en el trabajo de los dirigentes de Fuerza Patria en Lomas de Zamora: "A Fede y a Daniela les tocó la motosierra, pero me gusta mucho lo que están haciendo con el gobierno de la comunidad. Vamos que en Lomas siempre sale el sol. Un beso enorme, los quiero mucho a todos y a todas", expresó.