La bancada oficialista aprobó el proyecto de ley 6.468, de “Reestructuración jurídica Facultativa de las Sociedades del Estado de la provincia de Jujuy", que delega facultades al Poder Ejecutivo para privatizar o vender las sociedades del Estado de la provincia.

La iniciativa fue enviada por la gestión de Carlos Sadir y tiene la impronta del exgobernador Gerardo Morales. Tomó estado parlamentario en la sesión anterior y en una semana logró dictámenes favorables de las comisiones de Asuntos Institucionales, Finanzas y Legislación general.

La sanción, la semana pasada, fue exprés, sin que se brinde información sobre los compromisos financieros internacionales tomados por el Estado provincial para constituir esas sociedades, ni su estado patrimonial.

El proyecto aprobado habilita a vender las sociedades del Estado creadas por ley en la gestión de Gerardo Morales: Cannava SE, Tren Solar de la Quebrada SE, Compañía de Seguros de Jujuy SE, Agua Potable SE, GIRSU SE, conformadas por créditos que la provincia adeuda en dólares, euros y pesos. La única que tiene excepciones es la Empresa Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), creada en el gobierno de Walter Barrionuevo y modificada en la gestión de Eduardo Fellner y luego por Morales.

Aunque dentro de las sociedades de la provincia también hay subempresas, como ocurre con Agua Potable SE respecto de Xuma (embotelladora de agua de Jujuy), además de otras figuras que involucran a sociedades anónimas como Cauchari Solar I, II y III Sociedades Anónimas Unipersonales (SAU), entre otras.

La flamante ley sancionada en su artículo primero expresa: "Autorícese al Poder Ejecutivo de la Provincia de Jujuy a disponer, mediante decreto fundado y con informe previo de la Fiscalía de Estado, la transformación jurídica de las sociedades del Estado constituidas conforme a la Ley Nacional N° 20.705, en vigencia al momento de su constitución, en Sociedades Anónimas, conforme lo dispuesto por la Ley Nacional de Sociedades Comerciales N° 19.550 y demás normas complementarias y reglamentarias, o en otras formas de organización administrativa".

La norma tiene diez artículos en los cuales no se detalla la situación financiera ni productiva de las empresas a privatizar. Solo en el inciso d) del artículo 6° prevé que la Legislatura podrá rechazar la decisión del Ejecutivo sobre alguna de las empresas estatales. Sin embargo, tendrá "un plazo de treinta (30) días corridos" para "expresar su rechazo por mayoría absoluta de los miembros presentes".

La mayoría absoluta de la Legislatura hoy responde al bloque oficialista de la UCR con 31 bancas del total de 48 de la Cámara; la primera minoría, del PJ, tiene 12 bancas; mientras que el FIT-U tiene tres bancas y dos, Primero Jujuy.

Adecuación a la Nación

JEMSE es la excepción de la ley, porque participa entre otros negocios del litio, con el 3% de las regalías, el 8,5% de las acciones de las litieras y el 5% de la preferencia de venta del litio anual producido de cada empresa litiera. JEMSE opera con Exar (empresa argentina conformada también por Ganfeng Lithium y Lithium Argentina) y Sales de Jujuy, que extraen carbonato de litio, y también con Cauchari I, II y III. )

El argumento del oficialismo y del mismo Carlos Sadir es que la norma es para readecuar la transformación jurídica de las sociedades del Estado de la provincia a sociedades anónimas.

“Eso es en cumplimiento del decreto emanado del Ejecutivo Nacional que obliga a la transformación de las sociedades del Estado. O sea que en realidad no es una decisión del gobierno de la provincia, sino que es un cumplimiento de un decreto emanado del Poder Ejecutivo (Nacional)". "De acuerdo a ese decreto, ya no puede haber sociedades del Estado, tienen que tener alguna forma societaria. Así que el proyecto simplemente va en línea al cumplimiento al decreto nacional. Es una formalidad", "cambia la forma societaria, pero el titular sigue siendo el Estado”, declaró el mandatario provincial.

"Sin información, sin transparencia"

El debate en el recinto parlamentario fue cuestionado por la oposición. El legislador del PJ Martín Fellner alertó sobre la celeridad del tratamiento del proyecto sin números de las sociedades de Estado, "sin información, sin transparencia, si funcionan o no". Citó como ejemplo a la empresa GIRSU, dijo que por ella "el gobierno tomó una deuda millonaria en moneda extranjera para cerrar 400 basurales a cielo abierto de los cuales apenas 24 fueron saneados. ¿Quién se va a hacer cargo de los millonarios pasivos de las empresas?", preguntó.

Pidió mayor participación de la Legislatura: “No alcanza con que se nos notifique sobre decisiones tomadas, necesitamos participación real. Si hay compañías deficitarias, que no funcionan, digámoslo y tomemos decisiones claras”, cerró.

El presidente del bloque del FITU, Gastón Remy, también cuestionó el proyecto. “Se arrodillan a la Ley Bases", aseguró. Y exigió franqueza para "recordar la historia de este país, cuando decían que siga la convertibilidad de Menem pero sin corrupción y apareció De la Rúa y terminó como terminó. Entonces, si no quieren hacer el juego a Milei no alcanza con decir no soy corrupto. Los diputados nacionales por Jujuy deberían alentar a que se derogue la Ley Bases”.

Además, alertó: “No hay información en la cuenta de inversiones de las sociedades del Estado. A la Auditoría General de la provincia tampoco le interesa saber lo que ingresa a JEMSE, no les preocupa. Solicitamos que se transparente el funcionamiento y administración de las sociedades de Estado para evitar privatizaciones”, reclamó.

En ese mismo sentido el legislador del PJ Juan Ortega puso énfasis en la privatización total. “Estamos frente a una delegación facultativa de los legisladores al Ejecutivo, damos un cheque en blanco para que el Ejecutivo decida la privatización total. La fundamentación de las empresas responde a esta Legislatura y como está planteado el artículo solo dice que se nos informará“, advirtió.

Luego el presidente de bloque del PJ, Rubén Rivarola, advirtió: “Nos estamos equivocando, criticamos a Milei y vamos por el mismo camino, achicar el Estado". Y consideró que el proyecto merecía mayor análisis; "no estoy de acuerdo con que se vendan las empresas del Estado", "deberían mandar los balances de las empresas, mínimo un papel”, pidió.

Inconstitucional

Fuera del recinto legislativo también hubo críticas. La abogada Alicia Chalabe calificó a la flamante ley 6.468 como “bochornosa, por delegar facultades del Poder Legislativo al Ejecutivo" que habilita la privatización de las empresas del Estado.

La abogada desmenuzó los argumentos del oficialismo: “Es una delegación de facultades que son indelegables", recordó. También cuestionó que el oficialismo jujeño use el argumento de que es una adecuación al decreto nacional 7023, que "está judicializado, se encuentra en la Corte (Suprema de Justicia de la Nación) y varios jueces declararon la inconstitucionalidad, lo rechazó el Senado”.

Sobre el inciso d) del artículo 6° que faculta a la Legislatura a rechazar las decisiones tomadas por el Ejecutivo pero exige que esa decisión debe tomarse en un plazo máximo de 30 días corridos y por mayoría absoluta, la abogada lo consideró "perverso". "Entonces que cierren la Legislatura porque no funcionan”, aseveró.

También la senadora nacional Carolina Moisés cuestionó la aprobación de esta ley. “Estamos frente a una entrega escandalosa de los intereses de los jujeños y jujeñas. Con esta ley, se garantiza la carta blanca para rifar todas las empresas del Estado, sin control, sin transparencia y sin información pública”, expresó.

Remarcó que el proyecto aprobado no especifica qué empresas serán alcanzadas, no presenta informes contables ni financieros sobre su situación, ni establece mecanismos claros de control. “Lo único que fija es que el gobernador, por decreto, podrá vender hasta el 49% del capital accionario y, lo más grave, también la totalidad de las acciones. Es decir, en los hechos se habilitó la privatización total de las empresas provinciales con una simple firma. Eso es inconstitucional y vergonzoso”, señaló.