El dólar oficial ya está cerca de los 1400 pesos
Por Juan Garriga
El dólar volvió a subir a una semana de las elecciones bonaerenses. En el Banco Nación se llegó a vender a 1.390 y cerró en 1.385, lo que implica un aumento del 1,8 por ciento respecto del viernes. El dólar mayorista, por su parte, llegó a 1.376. Los dpolares financieros, a su vez, también alcanzaron valores máximos, con el "contado con liqui" cotizando a 1391,50 pesos para la venta mientras que el dólar MEP quedaba en 1376 pesos. El marginal o blue, en tanto, quedó como el valor más retrasado, ofrecido a 1355 pesos.
El movimiento encendió las alarmas en una semana clave en la que la estabilidad cambiaria se convirtió en prioridad del Gobierno. El telón de fondo de esta dinámica está dado por el endurecimiento de las regulaciones que aplica el Banco Central sobre las entidades financieras, en un intento de evitar que la demanda de divisas se traslade de manera descontrolada a la plaza oficial. Durante los últimos días, el organismo dispuso nuevas restricciones a la posición en moneda extranjera de los bancos y reforzó los límites para sus operaciones cotidianas.
Leé la nota completa
En el peor momento del Gobierno, Milei planea un viaje a EEUU para verse con Fátima Florez
Por Melisa Molina
Pese a la crisis política que sacude a la Rosada en la previa de la elección bonaerense, el Presidente se hará un hueco en la agenda para ver un show de su ex en Las Vegas. La vedette fue la encargada de dar a conocer la visita. Todo indica que Donald Trump, sin embargo, otra vez le dará la espalda. "Viaja con la nuestra", chicanearon desde la oposición. Francos abrió el paraguas por el fiasco libertario en Corrientes.
Leé la nota completa
El juez que prohibió la difusión de los audios está denunciado por varios delitos
El juez Civil y Comercial Federal, Alejandro Patricio Maraniello, quien este lunes dictó una medida cautelar para prohibir a los medios de comunicación la difusión de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, había sido acusado por una entidad gremial por abuso de poder, acoso sexual y el supuesto desvío de fondos para una organización judicial que preside.
Leé la nota completa
La oposición denunció que Bullrich y Mieli entraron "en una peligrosa deriva autoritaria"
El periodista Jorge Rial cargó duramente contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, luego de que trascendiera que la funcionaria solicitó a la Justicia Federal un allanamiento en su domicilio por la difusión de los audios de Karina Milei, y advirtió que el Gobierno se está convirtiendo en un "régimen totalitario".
Por su parte, el diputado de izquierda Christian ‘Chipi’ Castillo denunció “la persecución judicial y gubernamental” contra Rial y Mauro Federico, además de directivos de los canales de televisión donde trabajan, luego de que se hiciera lugar a una cautelar para prohibir la difusión pública de audios vinculados a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Diputados de la oposición, en tanto, solicitaron reunir a la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja de manera "urgente".
El diputado Esteban Paulón advirtió además que la causa para "silenciar los audios" la tiene el Juzgado del Dr. Alejandro Patricio Maraniello: "Denunciado por las asociaciones de trabajadores judiciales por acoso sexual, violencia de género y acoso laboral, entre otras".
Por su parte, Leandro Santoro denunció que "en lugar de denunciar a los corruptos el gobierno denuncia a los periodistas que denuncian la corrupción! Quieren dejar de ser denunciados para pasar a ser denunciantes... y para esto se cargan la Constitución Nacional. Son victimarios, no víctimas".
También se expresó el senador Martín Lousteau. "El pedido de allanamiento a un canal y a periodistas por parte de Patricia Bullrich es un acto de autoritarismo sin precedentes y un ataque a la democracia. Busca violar el secreto de las fuentes en medio de graves denuncias de corrupción, incluso relacionadas con el robo de fondos destinados a personas con discapacidad. En lugar de atacar la Constitución y al sistema republicano, el gobierno de Javier Milei debería explicar estos hechos. Desde que asumió, ha tensionado los límites constitucionales con DNU abusivos, ataques a la prensa y bloqueos legislativos. Este allanamiento busca amedrentar a periodistas y evadir responsabilidades", sostuvo.
Procesaron al jefe de seguridad de Nordelta por el escape de Jonathan Kovalivker
El juez Casanello procesó por presunta obstrucción a la justicia a Ariel De Vicentis, a cargo de la seguridad del barrio privado de zona norte. Cree que fue él quien dio aviso a uno de los propietarios de la droguería Suizo Argentina para que escape durante los primeros allanamientos.