La oposición denunció que Bullrich y Mieli entraron "en una peligrosa deriva autoritaria"

El periodista Jorge Rial cargó duramente contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, luego de que trascendiera que la funcionaria solicitó a la Justicia Federal un allanamiento en su domicilio por la difusión de los audios de Karina Milei, y advirtió que el Gobierno se está convirtiendo en un "régimen totalitario".

Por su parte, el diputado de izquierda Christian ‘Chipi’ Castillo denunció “la persecución judicial y gubernamental” contra Rial y Mauro Federico, además de directivos de los canales de televisión donde trabajan, luego de que se hiciera lugar a una cautelar para prohibir la difusión pública de audios vinculados a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Diputados de la oposición, en tanto, solicitaron reunir a la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja de manera "urgente".

El diputado Esteban Paulón advirtió además que la causa para "silenciar los audios" la tiene el Juzgado del Dr. Alejandro Patricio Maraniello: "Denunciado por las asociaciones de trabajadores judiciales por acoso sexual, violencia de género y acoso laboral, entre otras".

Por su parte, Leandro Santoro denunció que "en lugar de denunciar a los corruptos el gobierno denuncia a los periodistas que denuncian la corrupción! Quieren dejar de ser denunciados para pasar a ser denunciantes... y para esto se cargan la Constitución Nacional. Son victimarios, no víctimas".

También se expresó el senador Martín Lousteau. "El pedido de allanamiento a un canal y a periodistas por parte de Patricia Bullrich es un acto de autoritarismo sin precedentes y un ataque a la democracia. Busca violar el secreto de las fuentes en medio de graves denuncias de corrupción, incluso relacionadas con el robo de fondos destinados a personas con discapacidad. En lugar de atacar la Constitución y al sistema republicano, el gobierno de Javier Milei debería explicar estos hechos. Desde que asumió, ha tensionado los límites constitucionales con DNU abusivos, ataques a la prensa y bloqueos legislativos. Este allanamiento busca amedrentar a periodistas y evadir responsabilidades", sostuvo.