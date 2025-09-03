Erase una vez en Anatolia, de Nuri Bilge Ceylan, cuenta la historia de un grupo de oficiales turcos y civiles dirigen la búsqueda nocturna de la víctima enterrada de un homicidio. "Si cuento historias sobre personas que no usan máscaras puedo expresar mejor mis ideas, y mostrar una gama más amplia de cualidades humanas", expresó su director (A las 20.30, en Cineclú.)
