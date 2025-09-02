Ciudadanos de distintas edades se dieron cita este lunes en el distrito limeño de Chorrillos para participar en la siembra de más de 5.000 árboles, como parte del evento ambiental “Árbol Fest 5K”, organizado por las autoridades locales para promover la conservación ambiental en el marco del “Día del Árbol en el Perú”.

La subgerente de Áreas Verdes de la Municipalidad de Chorrillos, Xiomara Espinoza, destacó que la iniciativa reunió a estudiantes, voluntarios, vecinos, instituciones educativas y autoridades.

“Es un impacto favorable y positivo ya que trabajamos en conjunto para poder llevar conciencia ambiental, cultura ambiental, educación ambiental, y no solamente con los vecinos, sino también con instituciones educativas”, expresó Espinoza en conversación con la agencia de noticias Xinhua.

La funcionaria recordó que esta actividad continúa con las iniciativas de años anteriores, como la siembra de 3.000 árboles en 2024 y los cuales se mantienen vivos gracias al cuidado municipal, lo cual, a su parecer, resalta la importancia de que se involucre a la ciudadanía en las prácticas ambientales para el acceso al aire limpio y una mejor calidad de vida.

El distrito de Chorrillos cuenta con programas ambientales complementarios dirigidos a escolares, como el “ChorriHuertos”, mediante el cual se fomenta la agricultura urbana desde la germinación hasta la cosecha de hortalizas, lo cual fomenta la conciencia ambiental y hábitos de cultivo responsables en estudiantes desde temprana edad.

Espinoza aseguró que la arborización no sólo beneficia al medio ambiente, sino también a la salud de la población, pues cada árbol sembrado contribuye a purificar el aire, mitigar los efectos del cambio climático y generar espacios armónicos que transforman la vida urbana.

Chorrillos fue reconocido en 2024 como “Ciudad Árbol” por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), gracias a sus políticas ambientales sustentadas. De la misma forma, el “Bosque Encantado de Fátima” al norte de Chorrillos, fue elegido entre los cinco parques temáticos más atractivos de la ciudad de Lima Metropolitana.