Mogwai lleva tres décadas construyendo una trayectoria sin altibajos que lo posicionó como uno de los grupos más trascendentes del post rock. El cuarteto escocés siguió un camino ajeno a las modas o los designios de la industria discográfica, siempre con pasos seguros para la evolución de sus propias ética y estética.

Stuart Braithwaite, Barry Burns, Dominic Aitchison y Martin Bulloch regresarán por cuarta vez a Buenos Aires para para presentarse el 10 de noviembre en C Art Media. Las entradas estarán disponibles desde el 5 de septiembre a las 10, a través de All Access.

La combinación de guitarras demoledoras con atmósferas envolventes ha caracterizado a Mogwai desde sus inicios. La Trastienda en 2012, el festival Music Wins en 2014 y el Gran Rex en 2018 fueron las visitas anteriores de Mogwai, que en esta ocasión tendrá como ingredientes la celebración de los 30 años de carrera del grupo y también la presentación del reciente disco The Bad Fire. Con ese doble objetivo, la banda ya ha hecho giras por Europa, Asia y América del Norte.

"Nos sentimos muy privilegiados de que la gente siga entusiasmada con nuestra música y quiera escuchar lo que hacemos", le dijo Stuart Braithwaite a Página/12 antes de la última visita de Mogwai a Buenos Aires. Siete años más tarde, el panorama no parece haber cambiado para el cuarteto escocés.