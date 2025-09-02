El mundo entero dirigió su atención a Orlando cuando Jared Bush, director creativo de Walt Disney Animation Studios, anunció "Hexed" en el marco del evento Destination D23. La revelación, que tuvo lugar el pasado sábado en el Disney Coronado Springs Resort, ha generado expectación y curiosidad sobre la próxima obra animada del gigante del entretenimiento. Con una fecha de estreno prevista para noviembre de 2026, la película promete suscitar gran expectación y generar nuevas conversaciones en torno a la magia, la adolescencia y el poder del autoconocimiento.

Detalles sobre el anuncio

Durante el evento, Bush sorprendió al público con una serie de próximas producciones, pero fue "Hexed" la que acaparó la atención. La historia se centra en un adolescente torpe y su madre, de personalidad perfeccionista, mientras descubren un secreto oculto que los conecta con un mundo mágico. Al frente de la dirección estarán Josie Trinidad, conocida por su trabajo en Zootopia+, y Jason Hand, parte de Moana 2, lo que promete una dirección artística colaborativa que podría redefinir la narrativa en la animación.

Los productores de la película, Roy Conli y Juan Pablo Reyes, han destacado que "Hexed" busca abordar simultáneamente desafíos personales y la existencia de mundos paralelos, algo que, esperan, conecte con audiencias tanto jóvenes como adultas.

Contexto y más revelaciones de Destination D23

Destination D23 no solo sirvió para el anuncio de "Hexed", sino que fue una fuente constante de noticias para los fanáticos de Disney y Pixar. Junto a este nuevo estreno, Jared Bush actualizó al público sobre otras grandes franquicias que mantienen a la audiencia expectante. Películas como Zootopia 2, Toy Story 5 y Tron: Ares renovaron las especulaciones acerca de las nuevas narrativas y personajes que impactarán al público global en los próximos años.

Pero también fue "Hoppers", la comedia original de Pixar, la que captó interés. Con un estreno previsto para marzo de 2026, el avance permitió vislumbrar una aventura que combina acción, naturaleza y tecnología en una historia donde la conservación y el progreso chocan de manera inesperada.

Impacto en el público y expectativas a futuro

El anuncio de "Hexed" llegó en un momento crucial para las estrategias de contenido de Disney, en una era donde la competencia por la atención del público es intensa y la innovación se ha vuelto imprescindible. Los expertos afirman que la narrativa de "Hexed" podría resonar con fuerza en la generación Z, al abordar temas de identidad y pertenencia en un formato que se espera que despierte admiración y propicie reflexiones.

De cara a 2026, la conversación en torno a "Hexed" continuará evolucionando, y mientras Disney mantiene la intriga con nuevos proyectos, el mundo espera con impaciencia sumergirse en su renovado universo de magia y aventuras.

