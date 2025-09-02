Tras una década de éxito y con una taquilla que supera los dos mil millones de dólares, la saga cinematográfica de El Conjuro se acerca a su final con una película titulada Últimos ritos, cuyo estreno está programado para septiembre de 2025. Dirigida por Michael Chaves y escrita por el reconocido James Wan, esta entrega final promete ofrecer el desenlace más aterrador de la serie.

A diferencia de entregas anteriores, El Conjuro 4 se centrará en el caso sin resolver de los Smurl, una familia que, durante la década de 1980, experimentó fenómenos paranormales a lo largo de quince años en West Pittston, Pensilvania.

Este caso no solo representa uno de los más prolongados en la carrera de los Warren, sino que ilustra el impacto devastador que este tipo de eventos pueden tener en la vida cotidiana de una familia común. Fenómenos que incluyeron agresiones físicas y sucesos inexplicables obligaron a los Warren a reevaluar sus métodos y perfeccionar su estrategia de intervención.

El caso Smurl: quince años de fenómenos inexplicables

El caso Smurl captura la esencia del terror porque, a pesar de los múltiples intentos por erradicar la supuesta presencia demoníaca, los eventos paranormales persistieron durante quince años. Janet y Jack Smurl, protagonistas de esta pesadilla, contactaron inicialmente a otros expertos para intentar resolver el misterio que los aquejaba. Al no tener éxito, decidieron acudir a los reputados investigadores Ed y Lorraine Warren.

Sucesos extraños, como daños físicos y situaciones psicológicas alarmantes, se volvieron parte de la rutina diaria de la familia. Los Smurl reportaron que incluso una sesión de exorcismo, una medida extrema en tales circunstancias, no logró resolver su problema. Este fracaso añadió un nuevo capítulo a los expedientes de los Warren, demostrando que no siempre es posible encontrar una solución definitiva.

La influencia de la saga en el cine de terror

Desde el estreno de El Conjuro en 2013, la franquicia ha revolucionado el género del terror cinematográfico. James Wan, referente del terror moderno, y Michael Chaves, director de esta última entrega, han seguido el esquema exitoso de mantener un equilibrio entre el miedo psicológico y los sustos visuales, el sello distintivo de la serie.

En esencia, las películas buscan despertar el miedo más instintivo al adentrarse en lo desconocido, haciendo que el público cuestione los límites entre la realidad y lo paranormal. Este enfoque ha permitido que El Conjuro se distinga entre sus contemporáneos, convirtiéndose en una saga que genera ingresos significativos y cuenta con una legión de seguidores en todo el mundo.

El futuro del universo de "El Conjuro"

Aunque El Conjuro 4 concluye la historia principal, no significa el fin del universo creado por James Wan. Ya en 2023 circularon rumores sobre el desarrollo de una serie derivada que exploraría nuevos rincones de este mundo de terror, manteniendo vivos los misterios que han fascinado al público durante años.

HBO Max, plataforma conocida por apostar por contenido de calidad, será el hogar de esta expansión. No obstante, los seguidores aún deben esperar confirmación sobre si Vera Farmiga y Patrick Wilson, los actores que han interpretado a los Warren con tanto éxito, formarán parte de este nuevo proyecto.

Por ahora, los aficionados al género pueden revivir toda la saga desde sus hogares antes de la llegada del tan esperado final. Todos los títulos están disponibles en HBO Max, lo que permite a la audiencia experimentar de nuevo el origen del miedo que ha definido a El Conjuro como una de las sagas más icónicas del cine contemporáneo.

