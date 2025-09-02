Dwayne Johnson, conocido por sus papeles icónicos en franquicias como Rápido y Furioso y Moana, está a punto de experimentar el periodo más importante de su carrera. Después de años de críticas por su falta de versatilidad actoral, Johnson busca un cambio con películas que podrían redimir su imagen y elevar su trayectoria a nuevas alturas.

Tras interpretar numerosos personajes heroicos y emblemáticos en el cine de acción, Dwayne Johnson ha decidido explorar un enfoque diferente en sus próximos proyectos. Este nuevo rumbo lo llevará a interpretar personajes complejos bajo la dirección de cineastas renombrados como Benny Safdie y Martin Scorsese. En The Smashing Machine, Johnson encarna a Mark Kerr, un luchador de MMA cuya historia combina éxito y tragedia debido a las adicciones que marcaron su vida. Para este papel, el actor experimentó una transformación física y emocional, alejándose de su imagen habitual de héroe invencible.

Por otro lado, su colaboración con Scorsese representa un salto cualitativo para Johnson, ya que le permitirá explorar sus capacidades interpretativas con un personaje oscuro y profundo en un drama criminal ambientado en Hawái. Este giro en su carrera demuestra que Johnson está dispuesto a asumir riesgos y enfrentar nuevos desafíos.

Regreso a las franquicias establecidas

A pesar de asumir papeles más complejos, Johnson no abandonará las franquicias que contribuyeron a su popularidad. Retomará su papel de Maui en la adaptación live-action de Moana, diseñada para resonar con nuevas generaciones y mantener los valores de la cultura polinesia en el centro de la historia. La película, que se estrenará en el verano de 2026, promete ser un gran éxito taquillero, al igual que sus predecesoras animadas. Asimismo, Johnson reaparecerá en Rápido y Furioso 11, el capítulo final de esta extensa saga cinematográfica. En esta entrega, su personaje, Luke Hobbs, tendrá un papel crucial en la lucha contra el enemigo Dante, ofreciendo la dosis de acción y expectación que los seguidores de la serie anticipan.

Impacto en el público y en la crítica

Dwayne Johnson ha sido durante mucho tiempo una de las figuras principales del cine de entretenimiento, especialmente reconocido por su capacidad para atraer audiencias a los cines. Sin embargo, sus incursiones en proyectos de mayor peso artístico podrían cambiar la percepción de la crítica sobre su talento actoral. Johnson tiene la oportunidad de demostrar su versatilidad al asumir roles que trascienden sus características físicas icónicas y muestran una faceta menos explorada hasta ahora.

En esta nueva etapa, su colaboración con cineastas de prestigio le brinda la oportunidad de ampliar su alcance en la industria y disipar cualquier duda sobre sus capacidades interpretativas. Con una combinación de éxitos comerciales y proyectos ambiciosos, el futuro parece prometedor para Johnson, quien está decidido a dejar una huella perdurable en el cine, más allá de los récords taquilleros.

