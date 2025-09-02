La carrera de Dwayne Johnson ha estado dominada por roles de acción en exitosas franquicias como Jumanji y Fast and Furious. Sin embargo, su último proyecto, The Smashing Machine, promete ser un punto de inflexión en su trayectoria artística. Esta película aporta una nueva perspectiva al explorar el drama humano de un campeón de UFC atrapado en encrucijadas personales, un reflejo de las propias inquietudes de Johnson.

Los inicios en Hollywood y la lucha constante contra el encasillamiento

Dwayne Johnson, conocido mundialmente como 'La Roca', conquistó Hollywood tras una exitosa carrera en la lucha libre. Aunque protagonizó grandes éxitos taquilleros, la industria lo fue encasillando en papeles de héroe invulnerable. "Me di cuenta de que había estado viviendo los sueños de otros, no los míos", confesó Johnson en el Festival de Venecia. Buscaba romper con el statu quo, y sus deseos de transformación tomaron forma al colaborar con Benny Safdie y Emily Blunt en The Smashing Machine. Este filme ofrece a Johnson la oportunidad de sumergirse en una actuación que exige sutileza y profundidad emocional.

El desafío técnico y emocional de interpretar a Mark Kerr

Protagonizar a Mark Kerr, dos veces campeón de peso pesado de UFC, supuso un desafío tanto técnico como emocional para Johnson. Dedicó horas a transformarse físicamente con prótesis y maquillaje, afirmando que cada detalle era crucial para capturar la esencia del personaje. "Pasé de ser Dwayne a convertirme en Mark, desde el andar hasta la forma de ver la vida". Asimismo, compartió que su conexión con Emily Blunt, su coprotagonista, fue esencial para alcanzar el nivel de vulnerabilidad que requería la película.

Un nuevo horizonte para la carrera actoral de Johnson

Con The Smashing Machine, Johnson no solo explora un nuevo territorio actoral, sino que también desafía las expectativas del público y la crítica. Aunque no es un habitual en roles dramáticos, su esfuerzo ha suscitado elogios y hasta rumores de una posible candidatura al Oscar, lo que podría cimentar su lugar en una liga diferente en Hollywood. "El premio es vivir mis sueños", aseguró Johnson, quien ve en este proyecto una oportunidad para expandir sus capacidades mientras cuenta una historia de lucha personal, resonante tanto en la industria como fuera de ella.

Johnson, al hablar de este cambio profesional, destacó cómo el filme no solo aborda los triunfos y caídas de Kerr, sino también una dimensión más humana: lidiar con la adicción y las relaciones complejas. "A veces, ganar se convierte en el enemigo", reflexionó. Esta actuación representa para Johnson el primer paso hacia un futuro donde los actores de acción pueden romper barreras y ampliar su repertorio artístico, abriendo nuevas puertas para quienes aspiran a ir más allá de los estereotipos.

