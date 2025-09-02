En un escándalo sin predecentes dentro de la familia real de Noruega, el hijo mayor de la princesa Mette Marit, Marius Borg Høiby, será juzgado en febrero del año próximo tras ser acusado de violación y otros delitos sexuales, según confirmó este martes el tribunal de Oslo. El joven podría afrontar hasta 10 años de prisión si es declarado culpable de los cargos más graves.

Los medios noruegos adelantaron que el juicio se celebrará en el tribunal de Oslo del 3 de febrero al 13 de marzo. El joven, de 28 años, está detenido desde el 4 de agosto del año pasado. Los cargos por los que fue inculpado el 18 de ese mes incluyen la violación de cuatro mujeres, violencia de género contra una expareja, y filmar a varias mujeres sin su consentimiento. También está acusado de acoso a la policía e infracciones de tránsito.

El abogado de Høiby, Petar Sekulic, que lo representa junto con Ellen Holager Andaenæs, dijo: "Nuestro cliente niega todos los cargos de abuso sexual, así como la mayoría de los cargos relacionados con la violencia. Presentará un relato detallado de su versión de los hechos ante el tribunal".

En junio pasado, el fiscal de la policía acusó a Høiby de 23 delitos, incluidos tres cargos de violación, antes de que el caso fuera enviado al fiscal del estado. Se alega que Høiby violó a cuatro mujeres entre 2018 y noviembre de 2024. Todas las presuntas agresiones tuvieron lugar después de relaciones sexuales consensuadas, mientras las mujeres dormían. Høiby está acusado de filmar a todas las mujeres durante las presuntas violaciones.

En una declaración pública, reveló haber actuado "bajo la influencia del alcohol y la cocaína tras una disputa", precisando padecer "trastornos mentales" y luchar "desde hace mucho tiempo contra la adicción" a las drogas. Ningún miembro de la familia real fue convocado para testificar en el juicio.

"Todas las personas implicadas en este asunto lo encuentran sin duda difícil y doloroso", declaró el príncipe Haakon el 19 de agosto, un día después de la inculpación de su hijastro. "Ahora corresponde a los tribunales decidir el desenlace final", añadió.

Marius Borg Høiby no forma parte oficialmente de la Casa Real --ya que es hijo de una relación anterior al matrimonio de su madre con el príncipe heredero Haakon-- y, por ese motivo, no ejerce funciones oficiales. Haakon y Mette Marit tienen dos hijos en común: la princesa Ingrid Alexandra, de 21 años, y el príncipe Sverre Magnus, de 19.