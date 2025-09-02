El candidato a diputado provincial por la Tercera Sección Electoral, Pablo Domenichini, mantuvo ayer un encuentro con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en la Casa de la Provincia de Santa Fe. Participaron también el diputado nacional y referente de Provincias Unidas, Florencio Randazzo; Pablo Nicoletti (Octava Sección); y Josefina Mendoza (Primera Sección), junto a otros dirigentes del espacio.

Durante la reunión se intercambiaron experiencias de gestión, con especial foco en el plan de seguridad implementado en Santa Fe, una de las principales preocupaciones de los vecinos del conurbano bonaerense.

“El ejemplo de Santa Fe demuestra que se puede gobernar con firmeza, transparencia y cercanía con la gente. En Buenos Aires hay una oportunidad para hacer lo mismo con equipos preparados y vocación de transformación”, expresó Domenichini. “Si en Santa Fe se le está ganando al narco, en Buenos Aires también podemos hacerlo”, agregó el diputado provincial.

En el encuentro, Pullaro llamó a acompañar el próximo domingo a los candidatos de Somos Buenos Aires. “El apoyo de un gobernador como Pullaro, que logró ordenar una provincia compleja sin caer en los extremos, es un respaldo muy importante para este camino que estamos construyendo con seriedad y sentido común”, agregó el dirigente radical.