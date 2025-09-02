El estreno de La mujer de la fila, protagonizada por Natalia Oreiro, destaca la lucha incesante de Andrea Casamento, quien se vio arrastrada por los engranajes del sistema penitenciario cuando su hijo fue encarcelado. Dirigida por Benjamín Ávila, la película promete una mirada cruda y honesta de un mundo al que Casamento nunca imaginó pertenecer.

Un cambio radical de vida

El desafío al que Andrea Casamento se enfrentó comenzó cuando su hijo Gustavo, de solo 18 años, fue detenido bajo acusaciones infundadas. Esto desencadenó un vuelco transcendental en su vida. De ser una mujer ajena al entorno carcelario, se transformó en una militante por la justicia, luchando contra la burocracia y el estigma social. La película busca mostrar cómo estas circunstancias pueden destruir no solo a quienes están tras las rejas, sino también a sus familiares, que sufren un rechazo social silencioso y constante.

El reflejo de la realidad carcelaria

El proyecto se desarrolló con un nivel de autenticidad pocas veces visto en el cine, filmándose en el entorno real de la prisión de Ezeiza, en Argentina. Un entorno poco común que aportó una atmósfera genuina a la película. La producción involucró a las mujeres reales de ACIFAD, quienes contribuyeron con su experiencia de vida al guion. Al conocer de primera mano las historias de esas mujeres, Oreiro se comprometió por completo a capturar la realidad de las familias afectadas por el sistema judicial argentino.

Esta dimensión de realismo se traduce en escenas llenas de tensión, donde la negligencia burocrática y las desigualdades del sistema de justicia se revelan como enemigos implacables para cualquiera que piense "eso nunca me pasará a mí".

Compromiso y transformación

Natalia Oreiro, quien interpreta a Andrea, asume el rol con un compromiso excepcional, destacando cómo la transformación de Casamento, impulsada por esperanzas obsesivas y obstáculos burocráticos, impacta profundamente en el entorno social de estas mujeres. A lo largo de la producción, Natalia trabajó de cerca con las mujeres de ACIFAD, algunas de las cuales participaron en la película, aportando su testimonio personal para enriquecer la narrativa. Las grabaciones en la cárcel de Ezeiza presentaron desafíos tanto técnicos como emocionales, capturando la esencia de un espacio cargado de capas históricas de sufrimiento y desigualdad.

La esencia de La mujer de la fila, en su profundidad narrativa, se fortalece con la simpleza del temor humano, el deseo de justicia y la resiliencia femenina. Esta producción no solo ofrece un papel protagónico, sino que abre la puerta a un análisis más amplio de un sistema que a menudo margina a sus verdaderas protagonistas: las mujeres que, en silencio, forman la columna vertebral del activismo carcelario en Argentina.

La mujer de la fila estará disponible en cines a partir del 4 de septiembre.

