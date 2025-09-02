El fiscal Carlos Stornelli hizo lugar a la denuncia presentada por el Gobierno nacional a partir de la posible difusión de audios en los que supuestamente se escuchaba a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Aunque da lugar al pedido de saber si se trata un caso de "espionaje ilegal", el fiscal sostuvo que no allanará ni le pedirá sus fuentes a los periodistas denunciados por Javier Milei.

La investigación, afirmó Stornelli, "no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional y sin perjuicio de que alguno quiera voluntariamente, en ese sentido, aportar datos que considere puedan servir al descubrimiento de la verdad".

Y destacó que no se allanarán los domicilios de los periodistas denunciados por el Gobierno, Jorge Rial y Mauro Federico -quienes difundieron los audios-, "salvo orden fundada de juez competente". Será Julián Ercolini quien determine los pasos a seguir.

La denuncia presentada por Milei y compañía solicitaba el allanamiento de los domicilios de los periodistas, así como de sus lugares de trabajo, donde querían que se secuestraran hasta las consolas con las que operan los programas del stream Carnaval.

Los audios

Después de que un canal de streaming uruguayo difundiera los audios que se le atribuyen a Karina Milei y en los que se menciona a Martín Menem. El presidente de la Cámara de Diputados sostuvo que los audios "en el hipotético caso de que fuera real, pareciera haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados".

Stornelli se sumó a la línea del oficialismo y argumentó que "no puede descartarse si no más bien presumirse la ilegitimidad de los audios quizás ardidosamente y de manera equivoca puestos por algunos actores dolosamente a consideración de la opinión pública”".

"Estamos frente a una operación de inteligencia ilegal, de factura indudablemente clandestina, elaborada en consabidos y oscuros sótanos, lo que debe ser materia incansable de investigación, lo que así postulo", afirmó el fiscal, en línea con el Gobierno.

Noticia en desarrollo