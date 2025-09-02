El anuncio del Gobierno nacional de que intervendrá en el mercado cambiario no sorprendió a los analistas. Para el economista Nicolás Dvoskin, la decisión constituye más una formalización de lo que ya se venía aplicando que una medida nueva.

“No ha pasado nada, en realidad están blanqueando lo que ya venían haciendo. Ya venían interviniendo con dólares, no del Banco Central sino del Tesoro, vendiendo en el mercado del cambio para evitar que el dólar suba. Lo venían haciendo hace semanas y ahora lo salen a blanquear como algo novedoso”, resumió Dvoskin en la 750.

Y advirtió, además, que la lógica de funcionamiento entre las instituciones económicas no es independiente: “El Banco Central y el Tesoro deberían tener autonomía, pero en este Gobierno no, porque trabajan en conjunto. Este Gobierno quiere que el Banco Central quede limpio de alguna manera y le carga la política monetaria al Tesoro, con lo cual está regulando las tasas de interés a través de la liquidación de las LECAPS y ahora sale a regular el cambio a través de la venta de dólares”, señaló.

En ese esquema, Dvoskin sostuvo que el oficialismo busca sostener un relato de estabilidad cambiaria: “Al Gobierno le sirve para mantener la ficción de que el dólar flota, porque de hecho cuando el Banco Central publique cada jornada su informe diario va a seguir diciendo que no hubo intervención cambiaria, ya que la entidad no lo hizo pero sí el Tesoro, y en los hechos la conducción es la misma”.

El economista también describió la estrategia oficial para administrar las tensiones cambiarias: “La principal herramienta que utiliza el Gobierno va por la demanda de dólares y no por la oferta. Por la demanda está el ofrecimiento de instrumentos en pesos que sean atractivos para evitar que los tenedores de pesos demanden dólares, por ejemplo, ofrecer títulos públicos con determinada tasa. Cuanto menos creíble sea que el dólar se va a mantener, más caro hay que pagar ese ‘papelito’”.

“Si no hubiera ninguna expectativa devaluatoria, una pequeña alcanza, en cambio si el mercado cree que el dólar va a subir tienen que pagar tasas cada vez más altas para evitar que el dólar suba”, cerró.