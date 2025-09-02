“Esta última semana nos metimos en casa, no salimos a ningún lado, y cuando no escuchábamos tango, escuchábamos algunas cumbias, era nuestro ritual de todos los días, tomando mates, estando juntitos en casa, ¿no, amor?” Diego Ortega y Aldana Silveyra lograron algo inusual en el Mundial de Tango. En general, las parejas que llegan a la final de la competencia siendo favoritas trastabillan un poco y ceden algunos lugares en la tabla definitoria. Ellos no: pasaron semifinales sacándole medio punto de ventaja a los segundos clasificados y revalidaron su performance en finales, con otro buen trecho de diferencia, para convertirse en campeones del mundo de tango, en la categoría Pista.

Ortega y Silveyra eran los favoritos de la noche, y no sólo por los puntos: cuando Andrés Lin –maestro de ceremonias de la competencia- los presentó, el Gran Rex tuvo su primera sacudida. La dupla bonaerense recibió una ovación como ninguna otra pareja de la noche del lunes. Se impusieron ante colegas porteños, cordobeses, rusos, kasajos, griegas, colombianos, japoneses, coreanos e indonesios, entre las latitudes representadas en la ronda definitoria. En sus espaldas, el tango que se vive en la provincia de Buenos Aires, que suele estar a la sombra de las milongas porteñas, pero que tiene un circuito fuerte y pujante, que se estimula con talleres municipales, competencias en torneos juveniles y milongas de barrio que a veces encuentran sus baldosas y sus virutas en lugares inusuales. Él es de Colón y ella del conurbano: Monte Grande. “Intentamos siempre apoyar a la Provincia porque yo, por ejemplo, aprendí a bailar tango en la municipalidad de Esteban Echeverría. Me abrieron las puertas a este mundo que es el tango, que ahora es mi trabajo y mi vida, pero la verdad es que aprendí en la provincia, así que les debo todo”, contaba emocionada a Página/12 Aldana, mientras el veterano y reconocido milonguero Jorge García se les colgaba de los hombros al grito de “¡este es el futuro del tango!”

El podio de la categoría se completó con la pareja del cordobés Lucas Gauto y la griega Naima Gerasopoulou en el segundo lugar, con Juan David Vargas y Ornella Simonetto (ya habitués de estas instancias) en el tercer lugar, los ascendentes Erik Deslarmes y Nadia Aguilar en la cuarta posición, y Juan Ignacio Braida y Natasha Kaliszuk Lee, quintos, sobre cuarenta parejas finalistas. La definición de la categoría Escenario, con 18 parejas, será este martes 2 a la tarde también en el Gran Rex y nuevamente con transmisión en vivo y en directo por www.tangoba.org.

Hubo cuarenta parejas finalistas.





La velada del lunes tuvo otro punto alto en el homenaje a Miguel Ángel Zotto, veterano de las pistas y los escenarios. Además de un pequeño video celebrando los hitos de su trayectoria (y pedacitos de entrevistas, entre los que se destacaba la frase “aportar cosas nuevas a la danza respetando las raíces”), el propio bailarín se puso los zapatos para improvisar un tango y una milonga junto a Daiana Bustos con el cuarteto dirigido por Andrés Linetzky tocando en vivo. Llamó la atención, en cambio, la ausencia de recordatorios a la recientemente fallecida Olga Besio, figura fundamental de la renovación de la escena de la danza a mediados de los '80, y además gran pedagoga, muy querida en el circuito. Máxime considerando que el presentador saludó a distancia a la bailarina María Nieves.

A diferencia del año pasado, las autoridades del gobierno porteño se expusieron menos. La ministra de Cultura Gabriela Ricardes pasó el trance airosa, sin discursos y entregando el premio máximo. Suerte de discreto reconocimiento a un festival que, más allá de algunas quejas puntuales, funcionó bien, a sala prácticamente llena en toda su oferta –tanto musical como de danza- y sedes (teatros, milongas, centros culturales y cines, a sala llena). El jefe de Gobierno Jorge Macri, en cambio, no apareció pero volvió a recibir abucheos, esta vez cuando su imagen y su voz aparecieron en un video institucional.

Puertas adentro, en los últimos días del Festival entre los organizadores se advertía satisfacción y la confianza en una edición que había cumplido largamente su cometido. En lo musical alcanzó un buen balance entre voces consagradas y emergentes (volvió Lidia Borda al evento, estuvieron prácticamente todos los popes de la vieja guardia, el ciclo que Tango BA ofreció a los Premios Tango Siglo XXI estuvo compuesto por grupos que debutaron en el Festival). En el apartado de la danza, donde la competencia mundialista parece comerse todo, queda un debe sobre la presencia de espectáculos de corte más contemporáneo (un reclamo que manifestaron los coreógrafos), pero la cantidad de clases para distintos niveles y enfoques en la Usina del Arte agradó al público. A punto de concluir, las autoridades del Festival pueden presentar un buen balance. Ahora, un corte, una quebrada y a seguir en 2026.