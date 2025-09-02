El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona atraviesa un nuevo récord en su carrera. En el marco de su gira mundial “Lo que el Seco no dijo”, ya agotó cinco funciones en el estadio Movistar Arena y anunció una sexta fecha para el 12 de mayo de 2026, con entradas disponibles desde este martes.

Los conciertos del 1, 2, 3, 7 y 11 de mayo agotaron todas las localidades apenas se pusieron en venta, confirmando la vigencia y el poder de convocatoria de uno de los artistas más populares de América Latina. Con producción de Fénix Entertainment, la puesta en escena promete un espectáculo que trasciende lo musical para convertirse en una experiencia integral para los sentidos.

Entradas y preventa exclusiva para Ricardo Arjona

Las entradas para la nueva función pueden adquirirse a través de la web oficial de Movistar Arena. La preventa exclusiva para clientes Santander American Express comienza el martes 2 de septiembre a las 10 de la mañana y se extenderá por 48 horas, o hasta agotar stock. Durante ese período, los tickets podrán abonarse en seis cuotas sin interés.





Una vez finalizada la preventa, se habilitará la venta general para todo medio de pago. Además, se encuentran disponibles paquetes VIP que ofrecen distintos beneficios y experiencias adicionales para los seguidores más cercanos del artista.

Ricardo Arjona en Argentina: todos los precios de entradas

Los precios de los tickets para Arjona en el Movistar Arena parten desde $95.000 + service charge y varían según la ubicación:

Campo sentado B-C: $300.000 + SC

Campo sentado A-D-F-G-H-J: $250.000 + SC

Campo sentado K-L-M-N: $200.000 + SC

Plateas bajas: entre $150.000 y $210.000 + SC

Plateas altas: entre $95.000 y $125.000 + SC





En este rango, la presentación de Arjona se ubica por encima en valor de otros grandes shows internacionales que llegarán a la Argentina, como los de Shakira, Oasis o Paul McCartney.

Paquetes VIP para la experiencia completa

Para quienes buscan un acercamiento más exclusivo, se ofrecen dos opciones de paquetes VIP:

VIP Access Package : incluye un ticket premium, merchandising oficial de edición limitada, acceso sin fila con entrada exclusiva, bienvenida premium y 90 días de membresía Mundo Arjona .

VIP Lounge Package: suma acceso al lounge vip junto con los mismos beneficios del paquete anterior.

Ambos paquetes permiten vivir un encuentro único con el universo del artista guatemalteco, que llegará a Buenos Aires con uno de sus discos inéditos más esperados, lanzado apenas un año después de su último trabajo de estudio.