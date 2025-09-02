El partido por los cuartos de final de la Copa Argentina entre River y Racing ya empezó a jugarse fuera de la cancha, debido a que en medio de un clima cargado de expectativas, Maximiliano Salas, flamante refuerzo del “Millonario”, habló sobre el cruce con su ex club.

Uno de los puntos más comentados en la previa fue su posible enfrentamiento con Marcos Rojo, ex jugador de Boca: “Rojo es un gran jugador, por su jerarquía y por dónde jugó. Es una gran persona. Se dice mucho que va a lastimar, pero estoy tranquilo porque sé que es un jugador respetuoso”, afirmó en diálogo con ESPN.

Más allá de las especulaciones, el atacante destacó la ilusión que le genera volver a cruzarse con Racing, un club que le dio grandes alegrías en el último tiempo: “Tengo muchas ganas de ver a mis ex compañeros. No perdí el contacto con ninguno porque sigo hablando con casi todos. Con algunos soy amigo. Va a ser un lindo partido, la verdad que ellos tienen también un buen equipo y bueno, que gane el mejor”.

La salida de Salas de la “Academia” todavía genera repercusiones en Avellaneda, ya que el delantero fue pieza clave en la obtención de la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa 2025, al punto de que la dirigencia buscaba mejorarle el contrato.

Sin embargo, River apareció, pagó la cláusula de rescisión y se llevó a lo que provocó una herida interna entre los hinchas y un fuerte malestar institucional.

Por esto, el cruce por Copa Argentina no será un partido más, ya que a la rivalidad natural entre River y Racing se suma el condimento de la salida de Salas, lo que genera aún más expectativas en el duelo.

El duelo entre la “Academia” y el “Millonario” aún no cuenta con fecha y hora confirmada, pero ya se espera que sea uno de los cruces más intensos del año.



