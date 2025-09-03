Cuatro detenidos que estaban alojados en la comisaría 21°, de Arijón al 2300, se dieron a la fuga antes de la medianoche del lunes, tras pedirle agua caliente a los guardias. Dos de los evadidos fueron recapturados en la misma noche; mientras que el tercero fue encontrado ayer al mediodía. En la tarde del martes, continuaba la búsqueda del cuarto. Según indicaron autoridades policiales, se logró evitar una fuga masiva. Luego del traslado de presos de comisarías a penales, se indicó que hoy las seccionales funcionan como punto de ingreso transitorio de arrestados.

La evasión ocurrió alrededor de las 23.30 del lunes. Las autoridades indicaron ayer que se trató de una "maniobra preparada": un grupo de internos llamó a un guardia para pedir que les llevaran agua caliente y cuando éste fue con un refuerzo a abrir la puerta, lo empujaron. Dos internos fueron los primeros recapturados en las inmediaciones de la seccional; mientras que otros dos lograron alejarse. Uno de ellos, Francisco Torren, fue recapturado ayer, pasado el mediodía, en 27 de Febrero y Colombres; y solo uno, Ignacio Ruiz, permanecía prófugo por la tarde.

Desde la cartera de Seguridad se indicó que la seccional funciona como punto de ingreso transitorio de detenidos, hasta que pasan a la órbita del Servicio Penitenciario. Al momento de la fuga, había 14, en un penal con capacidad para 16 internos.

El jefe policial Claudio Romano dijo que los evadidos estaban detenidos por causas penales por robo. Torren estaba por robo agravado de vehículo; mientras que el que continuaba prófugo, Ruiz, fue detenido por robo en grado de tentativa.

"Pasadas las 23, el cabo de cuarto fue solicitado por los detenidos, que querían agua caliente. Fue al sector de celdas, acompañado por un refuerzo", dijo.

Al abrir la puerta, "empujan al personal, que logra sobreponerse y recapturar a la mayoría de las personas. Fue casi una fuga masiva", sostuvo. Según se indicó, se utilizó escopetas con postas de goma para disuadir al resto de los internos. "El personal tiene golpes, no graves. Son cuatro empleados con lesiones leves", señaló el funcionario policial sobre los agentes que intervinieron.

Por su parte, el secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Seguridad, Esteban Santantino, habló de la situación actual de las comisarías, desde donde fueron sacados detenidos en los últimos meses. "En las últimas décadas, había 36 dependencias donde se alojaban detenidos, que quedaban allí a la espera de ser trasladados, independientemente si habían sido imputados".

Mientras que "hoy la situación es distinta. Estamos con seis puntos de ingreso donde se concentran los procedimientos policiales. Ahí van los detenidos y los elementos secuestrados. Y se evita la imagen que teníamos de muchos autos siniestrados y secuestrados, y de una cantidad de detenidos que superaba la capacidad de alojamiento. Hoy teníamos solo 14 detenidos en un lugar con capacidad para 16. Funcionan como punto de ingreso de detenidos", planteó.