El Banco Provincia celebra su 203º aniversario con una propuesta de compras online pensada para los usuarios: del 2 al 5 de septiembre, Provincia Compras 2025 ofrecerá descuentos exclusivos y financiación en 18 cuotas sin interés en productos seleccionados.

La promoción abarca tecnología, electrodomésticos, artículos para el hogar y moda, consolidando la plataforma como una de las opciones más confiables del comercio electrónico en Argentina.

Ofertas en tecnología y electrodomésticos

Entre los productos más buscados de esta edición de Provincia Compras 2025 se encuentra la Netbook EXO Pantalla Táctil 11,6”, que recibió un descuento del 32%, pasando de $2.419.999 a $1.638.999, con la posibilidad de pagarse en 18 cuotas sin interés de $91.056.

La promoción también incluye artículos para el hogar, como la Heladera Inverter No Frost BGH 338l, el Xiaomi Redmi Note 14 Pro 8GB/256GB, la Smart TV 43” Full HD, la Aspiradora Robot Westinghouse 3 en 1 y las Zapatillas Under Armour Charged.

Desde su lanzamiento en marzo de 2023, Provincia Compras 2025 superó los 2,5 millones de ventas y cuenta con más de 600 mil usuarios registrados. La plataforma, fácil de navegar y con actualizaciones constantes de ofertas, ofrece una amplia variedad de categorías populares, especialmente en tecnología y electrodomésticos.

Cómo acceder a las promociones del Banco Provincia

Para aprovechar los descuentos Banco Provincia y el pago en 18 cuotas sin interés, es necesario ser cliente del Banco Provincia y contar con una tarjeta de crédito Visa o MasterCard emitida por la entidad.

Los nuevos usuarios pueden registrarse en la plataforma y crear una cuenta personal y segura, garantizando la confidencialidad de sus datos y la agilidad en la compra online.

