La misma frase se repitió varias veces a lo largo de la jornada, en boca de distintos actores. La dijo el gobernador y le dio título al video que se exhibió. "No hay nada que festejar", dijeron. Alguno hasta se atrevió a compararlo con el 8 de marzo porque, al igual que el Día de la Mujer. "Es un día de lucha", aseguraron. Aún así, el mensaje final terminó siendo esperanzador. "Vamos a salir de esto", afirmaron.

El auditorio del Centro de Convenciones Migueletes de la municipalidad de San Martín estaba colmado desde mucho antes de la hora señalada. El dato revela ansiedad pero también preocupación por la creciente incertidumbre tanto en el frente político como económico provocadas por las políticas del gobierno nacional.

Empresarios y dirigentes de distintas cámaras y federaciones de toda la provincia acudieron para encontrarse y para escuchar al gobernador Axel Kicillof, a la vice Verónica Magario y a los candidatos de Fuerza Patria, con la expectativa de encontrar un discurso que aborde las cuestiones del trabajo, la producción y la industria, tópicos ausentes en la narrativa presidencial.

"El Presidente dice que se ocupa de la macro y no le importa la micro, pero la micro es la vida de la gente, de las familias, de las empresas", dijo el gobernador, en uno de los pasajes más aplaudidos de su intervención, en el marco del acto de conmemoración por el Día de la Industria, en el distrito de San Martín.

Kicillof fustigó lo que denominó "la cuarta etapa" del modelo desindustrializador, anteriormente encarnado por "la tablita de Martínez de Hoz, la convertibilidad de los noventa, luego Macri y ahora Milei".

“Están aplicando el mismo plan de siempre, solo que sin eufemismos y con alevosía: es la cuarta vez que impulsan este modelo de ajuste y siempre la principal víctima ha sido la industria nacional”, sostuvo el Gobernador y llamó a revisar la matriz ideológica de buena parte del empresariado que "piensa que las políticas macroeconómicas neoliberales son las correctas, hasta que esa idea entra en crisis con las consecuencias que tiene en su bolsillo".

"Cuando yo era ministro, miraba encuestas y el 70 por ciento de la gente decía que a ellos les iba bien pero el país estaba mal. Cuando vino Macri las encuestas decían exactamente lo contrario, la gente estaba mal pero creía que a país le iba bien. ¿No es hora de empezar a revisar eso?", invitó al auditorio.

“No podemos permitir que profundicen este programa anti productivo: este 7 de septiembre vamos a poner la primera piedra para la construcción de una Argentina distinta, con industria, ciencia, trabajo y soberanía”, dijo con la cabeza en la elección del próximo domingo.

Arriba del escenario, junto a Kicillof, estuvieron el anfitrión Fernando Moreira, la vicegobernadora y candidata por la Tercera sección, los candidatos por la Primera sección, Gabriel Katopodis y Malena Galmarini, el líder del Frente Renovador Sergio Massa y los ministros de Producción y Trabajo, Augusto Costa y Walter Correa.

Entre el público, en las primeras filas, representantes de Unión Industria de la Provincia de Buenos Aires, la Cámara de la Construcción, Capyme, Adimra, Protejer, la CAME, la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA), la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (FEBA) y las cámaras del juguete, de la electrónica y de los anteojos, entre otras. Además, se contaron representantes de los sindicatos industriales, y de los trabajadores estatales de INTA, el INTI y las universidades públicas.

El ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, hizo sentir la localía y en varios pasajes, su discurso fue interrumpido por el "olé, olé, olé, olé, Kato, Kato", de la militancia local. "Como candidato, recorro los distritos de la Primera sección y observo que la malaria, la preocupación, la angustia por falta de laburo y falta de guita ya están entre nosotros, eso se siente en las calles. Eso pasa porque el rumbo macroeconómico que eligió Milei está equivocado", sentenció.

"Por suerte, el domingo tenemos una oportunidad de decidir, de ponerle un freno. El domingo los bonaerenses decidimos si la guita de las obras va a las obras sigue en la timba financiera, decidimos si queremos un país con industria nacional y trabajo argentino o seguimos regalando nuestros recursos naturales", dijo Katopodis, el primer candidato de la lista de Fuerza Patria en la sección más populosa de la provincia.

"El domingo vamos a salir de esto y vamos a solucionar cada uno de los problemas que nos trajo Milei", concluyó el ministro candidato, al que las encuestas dan muy cerca de Diego Valenzuela, el candidato de La Libertad Avanza.

En su momento, Magario aportó cifras que generaron una especie de escalofrío colectivo en el auditorio. "Una de cada tres pymes bonaerenses sufre pérdida de mercado por las importaciones", dijo y agregó que "a fin de año, alrededor del 45 por ciento bajará las persianas por este motivo".

"Esto no es nuevo. Me recuerda a cuando era joven, los noventa y el 2001, cuando comprábamos artículos importados en el Todo por dos pesos. Ya sabemos cómo terminó. Ya sabemos que el país se salva con trabajo, porque los hombres y mujeres que integramos la lista de Fuerza Patria somos la contracara de Javier Milei y su proyecto", lanzó.

Sin embargo, señaló una novedad respecto de las etapas neoliberales anteriores. "Nunca vi tanta crueldad, nunca vi un gobierno ensañarse de esta manera con los jubilados ni con los discapacitados", dijo.

Antes, el intendente Moreira recordó que San Martín es la capital nacional de la pyme industrial, reconocida por ley del congreso nacional. "Nuestro distrito late con las pymes. Cuando las pymes funcionan, la ciudad funciona y al revés, como ahora".

Distintas miradas

"Hace unos meses te decían está todo raro. Últimamente te dicen está todo parado, pero parado mal. Y eso genera problemas de todo tipo: de liquidez, que con estas tasas es una tragedia, o de sobreendeudamiento. Cuando los productores vienen a pedir crédito, nos encontramos con que buena parte de su capacidad de repago ya está ocupada. Y necesitan plata para tapar agujeros, no para financiar un plan de crecimiento", explicó a Buenos Aires/12 un funcionario del Bapro en contacto permanente con una cartera de más de 50 mil pymes.

El intendente de Luján, Leonardo Boto, también trazó un panorama dramático. "Nuestra ciudad es sede de un gran polo textil, que está muy golpeado y todos los días sufre despidos por goteo. El segundo mayor empleador del distrito, Cerámica Cortinez, acaba de despedir 50 trabajadores por la crisis de la construcción", explicó mientras agregó que "la gastronomía y el turismo todavía tratan de defenderse, pero nadie sabe por cuánto tiempo".

Un veterano recordó los años de la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, cuando el 2 de septiembre de celebraba con una cena multitudinaria en Tecnópolis, muy cerca geográficamente del acto de hoy, pero exactamente en las antípodas en términos de agenda pero, sobre todo, de estado de ánimo.