En las últimas horas, miles de usuarios buscaron en Google el término "Calendario ANSES Jubilados". La razón es que el organismo previsional, dependiente del Ministerio de Capital Humano, dio a conocer los cronogramas de pago de septiembre junto a un incremento del 1,90 por ciento en las jubilaciones, pensiones y asignaciones. Además, se confirmó el otorgamiento de un bono de 70 mil pesos para quienes perciban los haberes mínimos.

Calendarios de pago de septiembre

La ANSES informó las fechas exactas en las que se acreditarán las jubilaciones, pensiones y distintas asignaciones durante septiembre.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0: 8 de septiembre

• DNI terminados en 1: 9 de septiembre

• DNI terminados en 2: 10 de septiembre

• DNI terminados en 3: 11 de septiembre

• DNI terminados en 4: 12 de septiembre

• DNI terminados en 5: 15 de septiembre

• DNI terminados en 6: 16 de septiembre

• DNI terminados en 7: 17 de septiembre

• DNI terminados en 8: 18 de septiembre

• DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

• DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

• DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

• DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

• DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

• DNI terminados en 0: 8 de septiembre

• DNI terminados en 1: 9 de septiembre

• DNI terminados en 2: 10 de septiembre

• DNI terminados en 3: 11 de septiembre

• DNI terminados en 4: 12 de septiembre

• DNI terminados en 5: 15 de septiembre

• DNI terminados en 6: 16 de septiembre

• DNI terminados en 7: 17 de septiembre

• DNI terminados en 8: 18 de septiembre

• DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Asignación por Embarazo

• DNI terminados en 0: 10 de septiembre

• DNI terminados en 1: 11 de septiembre

• DNI terminados en 2: 12 de septiembre

• DNI terminados en 3: 15 de septiembre

• DNI terminados en 4: 16 de septiembre

• DNI terminados en 5: 17 de septiembre

• DNI terminados en 6: 18 de septiembre

• DNI terminados en 7: 19 de septiembre

• DNI terminados en 8: 22 de septiembre

• DNI terminados en 9: 23 de septiembre

Asignación por Prenatal

• DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre

• DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre

• DNI terminados en 4 y 5: 12 de septiembre

• DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre

• DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre

Asignación por Maternidad

• Todas las terminaciones de documento: 10 de septiembre al 10 de octubre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

• Todas las terminaciones de documento: 9 de septiembre al 10 de octubre

Pensiones No Contributivas

• DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre

• DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre

• DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre

• DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre

• DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

• Todas las terminaciones de documento: 8 de septiembre al 10 de octubre

Prestación por Desempleo

• DNI terminados en 0 y 1: 19 de septiembre

• DNI terminados en 2 y 3: 22 de septiembre

• DNI terminados en 4 y 5: 23 de septiembre

• DNI terminados en 6 y 7: 24 de septiembre

• DNI terminados en 8 y 9: 25 de septiembre

Aumentos y bono para haberes mínimos

Con el incremento del 1,90 por ciento, el haber mínimo jubilatorio se ubicará en 320.277,17 pesos. Sumado al bono de 70 mil pesos, la suma total a cobrar será de 390.277,17 pesos.

Quienes perciban haberes superiores al mínimo también recibirán un refuerzo, aunque será proporcional hasta alcanzar el mismo monto total.

En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de 326.221,74 pesos, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez quedarán en 294.194,02 pesos.

Por su parte, las asignaciones también se actualizarán:

Asignación Universal por Hijo (AUH): 115.088 pesos.

AUH por Hijo con Discapacidad: 374.745 pesos.

Asignación Familiar por Hijo (primer rango): 57.549 pesos.

Impacto en los beneficiarios

El anuncio busca acompañar a jubilados y familias en un contexto de inflación persistente. La combinación de aumentos y bono extraordinario apunta a sostener el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.

El detalle de los calendarios de pago y los montos actualizados explica por qué el término "Calendario ANSES Jubilados" se convirtió rápidamente en una de las búsquedas más consultadas en Google en los últimos días.

