La confederación de sindicatos industriales, que nuclea a 37 gremios de trabajadores de la actividad manufacturera y conexas, eligió el Día de la Industria para lanzar un duro pronunciamiento contra las políticas económicas del gobierno y denunciar a las organizaciones empresariales "que apoyaron un plan que sólo provocó un colapso productivo, destrucción del empleo industrial y avance de la precarización laboral".

Con la presencia de más de 60 dirigentes sindicales, representantes de universidades y ex ministros peronistas del área económica, la entidad convocante, Csira, trazó un panorama general y también sectorial que atraviesa la industria y sus trabajadores. El abandono de la obra pública, el endeudamiento con ajuste generalizado, el "combo letal" de apertura importadora con atraso cambiario, fueron algunos de los tópicos abordados, más allá de las cuestiones propias del sector como el retroceso de la industria y la destrucción del empleo y el salario.

"Si no nos organizamos para concurrir masivamente a votar en estas elecciones, no vamos a poder evitar que el gobierno siga profundizando la crisis social y debilitando el tejido productivo nacional", exclamó Ricardo Pignanelli, secretario general de Smata, gremio anfitrión del encuentro.

Previamente, Abel Furlán, de la UOM, se refirió al colapso productivo que estaban produciendo las políticas de apertura indiscriminada de importaciones, y la caída de la demanda por reducciones salariales y topes a las paritarias. "La industria argentina atraviesa el momento más difícil de las últimas décadas", afirmó.

Uno de los momentos más fuertes del encuentro quedó reflejado en la palabra de un dirigente de la asociación obrera minera (AOMA), cuando se refirió a la penosa situación que viven los trabajadores de un sector que se supone "beneficiado" por la política oficial. "Hubo promesas y muchas proyecciones, pero las inversiones nunca llegaron; en cambio, lo que estamos viviendo es una extranjerización de las empresas que controlan el sector e importaciones de insumos que sustituyen a proveedores locales. Hasta los baños químicos son importados, así como el personal que los higieniza. No hubo el más mínimo intento por cuidar el desarrollo de la industria local en cada región de explotación", contó.

Pignanelli le cedió el cierre del encuentro a Sergio Palazzo, titular de La Bancaria y diputado nacional, que estuvo presente junto a Mario Manrique, también diputado nacional y secretario adjunto de Smata.

El documento que se presentó, describiendo la situación de colapso productivo y el estado de la industria y sus trabajadores a casi dos años del actual gobierno, fue elaborado por un equipo técnico que coordina el ex presidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez, secundado por Hernán Letcher (CEPA) y Matías Kulfas, ex ministro de Desarrollo Productivo, también presentes.

En algunos de sus párrafos salientes, el documento declara:

"Entre noviembre de 2023 y mayo de 2025, se perdieron 33.183 puestos de trabajo en el sector industrial manufacturero. En los sectores de minería y construcción, la pérdida de puestos de trabajo fue de 97.130. El total de empleos perdidos supera los 130 mil, si sumamos a todos estos sectores.

"Cada cierre de una planta o línea de producción golpea no sólo a los trabajadores directos, sino también a aquellos sectores complementarios a la industria. Mientras se cierran fábricas y se expulsan trabajadores de sectores productivos, avanza un modelo que reemplaza empleo de calidad por trabajo inestable y mal pago, profundizando la crisis social y debilitando el tejido productivo nacional.

"Vivimos un tiempo signado por la precariedad, los bajos salarios y la ausencia de derechos laborales.

"Tras la brutal devaluación de diciembre de 2023, los salarios industriales se desplomaron. Hoy los salarios reales del sector se ubican por debajo de los niveles de noviembre 2023 y el conflicto laboral se agudiza.

"Desde fines de 2023 se perdieron 1.482 empresas de la industria manufacturera y 1.669 firmas activas vinculadas a la construcción. Los trabajadores industriales son quienes más sufren el abandono por parte del gobierno nacional, sumado esto a la falta de inversión en escuelas, hospitales, rutas, caminos y transporte, dejando de garantizar algo tan básico y fundamental como el tránsito seguro de personas y mercancías.

"El destino de la Argentina volvió a quedar en manos del FMI, con consecuencias devastadoras como en el pasado. Nuestro país no puede tener como horizonte el ajuste generalizado. Sólo una estrategia nacional orientada a las necesidades de los argentinos permitirá romper el ciclo de endeudamiento, recesión e industricidio.

"En el día de la industria, los sindicatos industriales junto con las universidades nacionales con las cuales venimos trabajando y los legisladores nacionales presentes reclamamos políticas activas para consolidar un cambio de rumbo urgente, ya que de lo contrario, la consecuencia será catastrófica: más cierres, más despidos y una pérdida de capacidades productivas nacionales que costará mucho recuperar.

"Invitamos al sector empresarial a consolidar juntos un camino en defensa del trabajo que garantice salud y educación para los trabajadores y la instalación en la conciencia de la sociedad de que, sin industria, no es posible alcanzar el desarrollo humano y económico, ni tampoco paz social".







