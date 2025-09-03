En las efemérides del 3 de septiembre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1920. Nace Chabuca Granda

Chabuca Granda nace en Cotabambas Auraria, Perú. Llegó al mundo como María Isabel Granda y Larco, y fue autora de clásicos como "La flor de la canela" y "Fina estampa". Influyó en artistas tan diversos como Caetano Veloso y Joaquín Sabina. Murió en 1983. En 2017, el gobierno peruano elevó su obra al rango de Patrimonio Cultural de la Nación.

1920. El nacimiento de León Ferrari

Nace el artista plástico León Ferrari. Su obra se centró en la crítica a las guerras y a la religión. Justamente, sectores conservadores se dedicaron a boicotear sus exposiciones por considerar que agredía a la Iglesia Católica. Su hijo Ariel desapareció en 1977. El artista estaba exiliado en Brasil desde un año antes y regresó en 1991. Su obra más conocida es La Civilización Occidental y Cristiana, por la cual recibió el León de Oro en la Bienal de Venecia de 2007. Tenía 92 años cuando falleció, el 25 de julio de 2013.

1940. Nace Eduardo Galeano

Eduardo Galeano nace en Montevideo. La publicación de Las venas abiertas de América Latina, en 1971, lo catapultó a la fama. Debió exiliarse en España, donde comenzó su ambicioso proyecto de contar la historia de América Latina desde la conquista hasta el siglo XX, que plasmó en la trilogía Memoria del fuego. Más tarde llegaron obras como El libro de los abrazos, El fútbol a sol y sombra, Espejos y Los hijos de los días. Fue colaborador de PáginaI12. Falleció el 13 de abril de 2015.

1949. El nacimiento de José Pekerman

En Villa Domínguez nace José Néstor Pekerman. Jugó en Argentinos Jrs. y, ya retirado, se dedicó al trabajo en divisiones inferiores. En 1994 le confiaron las selecciones juveniles. Obtuvo los mundiales sub-20 de 1995, 1997 y 2001. Sus equipos combinaron excelentes resultados, buen juego y un comportamiento ejemplar. Dirigió a la Selección en el Mundial de Alemania, y fue entrenador de Colombia en las Copas del Mundo de 2014 y 2018.

1977. Muere Blackie

Fallece Paloma Efron, Blackie, a los 64 años. Había nacido en Basavilbaso, provincia de Entre Ríos. Fue pionera de la radio y la TV, además de la primera cantante de jazz del país. Como tal, viajo a los Estados Unidos y trabó relación con Louis Armstrong, Count Basie y Ella Fitzgerald, entre otros.

1989. Escándalo en el Maracaná

Brasil y Chile definen en el estadio Maracaná cuál de las dos selecciones clasifica al mundial de Italia. A los locales les alcanza con el empate. Brasil se impone por 1 a 0 cuando, a los 22 minutos del segundo tiempo, cae una bengala a centímetros del arquero chileno, Roberto Rojas. Este acusa haber sido impactado y muestra una herida en la cabeza, tras lo cual sus compañeros abandonan el campo de juego. Las fotos y las imágenes de TV prueban que la bengala no tocó a Rojas y que la herida fue autoinfligida. Así queda demostrado que los chilenos buscaron la descalificación de Brasil. Rojas es suspendido de por vida y a Chile no se le permite participar de la siguiente eliminatoria.

2004. Secuestro trágico en Beslán

Termina de manera trágica el secuestro de casi 1200 personas, la mayoría menores de edad, en una escuela de Beslán, en Rusia. El 1º de septiembre, un grupo de treinta islamistas irrumpe en la escuela y toma rehenes. Después de dos días de tensiones, las fuerzas especiales rusas irrumpen en el lugar. Hay 334 muertos, de los cuales 186 eran niños, y más de 700 heridos.

Además, es el Día Mundial de la Higiene.