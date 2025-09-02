Pasaron casi quince años del asesinato de Mariano Ferreyra --el joven militante del Partido Obrero baleado el 20 de octubre de 2010 mientras participaba de una protesta contra la tercerización laboral en los ferrocarriles-- y recién ahora llegó a juicio oral el intento de sobornos ocurrido durante la investigación de este crimen político. Se trató de una maniobra para que la causa cayera en la Sala III de Casación Penal y garantizar la impunidad del dirigente de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, autor intelectual del homicidio. La investigación indica que el plan para tratar de salvarlo estuvo orquestado por integrantes de la UF, un exagente de inteligencia, el estudio jurídico de un exjuez federal, empleados judiciales y varios jueces de Casación, y se pagaron unos 50 mil dólares. "El inicio de este juicio implica la posibilidad de que se conozca públicamente cómo funcionan algunas de las trabas de la justicia federal en Comodoro Py con algunos sectores de la inteligencia y de los operadores de la política, con algunos factores de poder, como en este caso es la UF", analizó para Página/12 Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), querellante en este proceso en representación de la mamá de Mariano, Beatriz Rial.

"Haber llegado después de todos estos años implica la importancia de sostener desde la familia de Mariano y desde el Cels la necesidad de que se haga justicia, hubo que hacer mucho esfuerzo para que se abra la investigación y para que prospere, porque una vez que se detectó esta maniobra de encubrimiento costó un montón que la propia justicia profundice el esclarecimiento", agregó Litvachky. Las dificultades y dilaciones también fueron responsabilidad del Consejo de la Magistratura, "que en su momento no intervino respecto de los funcionarios involucrados". El Cels entiende que este juicio llega en un contexto en donde las actividades ilegales de los operadores judiciales y la relación con los servicios de inteligencia siguen en primer plano.

Ayer tuvo lugar la segunda audiencia del proceso que comenzó el 19 de agosto --ante el Tribunal en lo Criminal Federal 8, a cargo de María Gabriela López Iñíguez, Sabrina Namer y Nicolás Toselli, con la intervención del fiscal Marcelo Colombo--, con la declaración del imputado Octavio Aráoz de Lamadrid, exjuez subrogante del Juzgado Federal 9 en remplazo de Juan José Galeano y exsecretario de la Cámara Nacional de Casación Penal. "Vivo en la misma casa desde hace 20 años, no es que me hice rico, esto me ha afectado en lo personal, tengo más kilos y menos pelo, afectó a mis padres, a mi hermano, es una causa en la que no hubo ninguna producción de prueba durante 14 años", fueron algunos de los argumentos que expresó en su indagatoria. "Nunca hablé con Pedraza, nunca tuve su teléfono, sí con (Juan José) Riquelme, que resultó ser un agente encubierto", manifestó en otro tramo de la extensa declaración. Antes de finalizar, anticipó que luego de conocer los elementos en su contra volverá a hablar.

Luego, la fiscal auxiliar Agustina D'Angelo cuestionó que el imputado no aceptara responder preguntas. A su turno, el fiscal Colombo marcó "una posible contradicción con declaraciones anteriores cuando el imputado menciona que la relación con el Belgrano Cargas es muy anterior a Mariano Ferreyra", y "omitió su relación con el señor Pedraza". Colombo pidió que el tribunal tenga en cuenta las declaraciones anteriores de Lamadrid donde consta la referencia incluso a encuentros entre ellos, mencionando las fojas precisas del expediente. Las defensas se opusieron a la incorporación por lectura de las indagatorias anteriores.





En el estudio jurídico Aráoz de Lamadrid fueron encontrados los dólares del soborno. Tal como admitió, el imputado fue contactado por Riquelme y habría prometido influenciar a los jueces de la Sala III. Aráoz de Lamadrid está imputado del delito de tráfico de influencias agravado, reiterado en dos oportunidades, que concurre con cohecho activo. Además, está en el banquillo de los acusados Ángel Stafforini, contador de la UF y vicepresidente de Belgrano Cargas. También está imputada Susana Planas, acusada de acordar junto a Pedraza con el agente de la SIDE y Aráoz de Lamadrid la entrega del dinero. Se le imputa cohecho activo en concurso real con cohecho activo.

En tanto, según el fiscal Luis Ameghino Escobar, como integrante de la Oficina de Sorteos de la Cámara Nacional de Casación Penal estaba encargado del sistema informático de asignación de jueces de Comodoro Py y sobre él recae la acusación de que aceptó la oferta de sobornos y manipuló la elección para que la Sala III fuera la designada. Está imputado el delito de cohecho pasivo, en concurso ideal con el delito de tráfico de influencias agravado, en calidad de partícipe necesario. Por último, Riquelme, exagente de inteligencia que falleció días atrás, estaba acusado del delito de tráfico de influencias agravado, en dos oportunidades, en concurso real con cohecho activo. Era el enlace entre todas las partes, habría ofrecido a los dirigentes de la UF que la causa tramite en un tribunal “amigo” y que se revoque el procesamiento de Pedraza.

En cuanto a Pedraza, estuvo procesado durante la etapa de instrucción de la causa, pero murió en 2018, dos años antes de la elevación a juicio oral. Por su parte, el juez de la Sala III, Eduardo Riggi, fue sobreseído por el juez federal Oyarbide sin siquiera haberlo citado a declarar, a pesar de que los acusados lo visitaban y lo mencionaron en repetidas conversaciones. Ayer, Aráoz de Lamadrid dijo que lo convocarán como testigo.

El zorro y el gallinero

Según recordó el Cels, los cuatro imputados están procesados desde 2012. "Fueron trece años del proceso judicial con constantes dilaciones, muchas de ellas relacionadas con que los funcionarios judiciales no estaban dispuestos a investigar el tráfico de influencias y cómo opera el poder en Comodoro Py. Decenas de jueces se excusaron, la Corte Suprema tardó 3 años en dirimir un conflicto de competencia". La elevación a juicio llegó recién en 2020, y pasaron 5 años más para concretarlo. "Hasta el momento, el poder judicial no parece querer ejercer un control firme ni del gobierno, ni de los espías, ni de ellos mismos. En este juicio, esperamos poner en discusión los pactos opacos que toleran, en el mejor de los casos, y habilitan, en los peores, las prácticas estatales más violentas y contrarias a la vigencia de los derechos".

De hecho, aquel frío 20 de octubre de 2010 Ferreyra, de 23 años, participaba junto a compañeros de su partido, otras agrupaciones de izquierda y el Movimiento Teresa Rodríguez en una manifestación de trabajadores tercerizados en la que se exigía el pase a la planta permanente en la línea Roca y la reincorporación de despedidos. Ese mediodía, cuando ya habían desistido de concretar la protesta, fueron emboscados por la patota de la UF, con la participación de la Policía Bonaerense y de la Federal. En julio habían concretado un corte de vías, pero en esa jornada no parecían estar dadas las condiciones para la movida de ocupar los rieles a la altura de la estación Avellaneda.

Mientras los manifestantes se retiraban por la calle Pedro Luján, el grupo de la UF descendió del terraplén y se dirigió hacia ellos, mientras los móviles de la Federal apostados en la calle entre ambos grupos se movieron para permitir el paso de los atacantes, unas 100 personas, entre las que se encontraban empleados de la UF y barrabravas de distintos clubes de fútbol. Gabriel Sánchez y Cristian Favale efectuaron repetidos disparos, que mataron a Ferreyra e hirieron de gravedad a Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos.​ Dos días después, el sociólogo Horacio González escribió en Página12, "este asesinato del joven militante es pues una cuestión de Estado".

En 2013, los responsables fueron condenados junto con quienes ordenaron el ataque a los militantes políticos que aquel día se manifestaban. Pedraza y su segundo, Juan Carlos Fernández, recibieron 15 años como instigadores del crimen, en tanto, Favale y Sánchez recibieron una condena a 18 años de prisión como autores materiales.

El juicio por los sobornos en aquella causa proseguirá el martes y jueves de la semana próxima, con la declaración del resto de los imputados, en audiencias que son transmitidas por La Retaguardia.

Coincidencias

La patota al mando de Pedraza que asesinó a Ferreyra tuvo como defensor en el juicio de 2013 al abogado, Alejandro Freeland, el mismo que ahora asesora legalmente a la droguería Suizo Argentina. Los dirigentes del FIT Myriam Bregman y Nicolás del Caño se lo cruzaron también en los pasillos de Tribunales cuando los denunció por el delito de "sedición", por las protestas de diciembre de 2017 en Congreso.

Casualidad o causalidad, Juan Aráoz de Lamadrid, hermano del imputado Octavio, tomó la defensa del extitular de la Andis, Diego Spagnuolo, quien reveló un esquema de sobornos en esa agencia estatal que habrían beneficiado a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Antes, representó legalmente a Juan Carlos de Goicochea en la causa Cuadernos, CEO de una constructora española imputado por coimas, y lo hizo presentarse en el expediente como un "arrepentido".