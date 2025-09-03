Milei va a Moreno pese a las advertencias
El presidente Javier Milei encabezará esta tarde en el partido de Moreno el acto de cierre de campaña bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones del domingo próximo. El mandatario tendrá a su cargo las palabras finales del encuentro, que se celebrará a las 17 en en la sede del Club Villa Ángela.
Está previsto un intenso operativo de seguridad a cargo de Casa Militar, la Policía Federal y la custodia del mandatario para resguardar la integridad de la delegación luego de los episodios que se registraron durante la caravana de campaña por las calles de Lomas de Zamora y Corrientes.
Ayer el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, advirtió que las condiciones de seguridad no están dadas para el acto y sostuvo que están “descuidando” al mandatario.
"No reúne las condiciones de infraestructura mínima": la Provincia cuestionó el lugar del acto de Milei
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, advirtió ayer que las condiciones de seguridad no están dadas para el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) que el presidente Javier Milei encabezará en el partido de Moreno y sostuvo que están “descuidando” al mandatario.
Desde la Gobernación indicaron que no está previsto un “protocolo especial” para la actividad porque no es “competencia” del Gobierno bonaerense. “De eso se encarga la Casa Militar, que hizo un requerimiento de lo que se necesita. Pero la estrategia y lo que se diseña es de Casa Militar”, aclararon.
Alonso sostuvo que el lugar elegido para el acto de mañana “no reúne las condiciones de infraestructura mínima para recibir a 10 mil personas y la presencia del Presidente”. “Es un potrero al que se accede por dos lugares, que son calles de tierra y está anegado con la lluvia que cayó”, explicó.
También añadió que en ese predio “no hay suficiente iluminación” y recordó que también advirtió que “no estaban dadas las condiciones” para la caravana en Lomas de Zamora, donde se registraron incidentes.