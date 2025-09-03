Milei va a Moreno pese a las advertencias

El presidente Javier Milei encabezará esta tarde en el partido de Moreno el acto de cierre de campaña bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones del domingo próximo. El mandatario tendrá a su cargo las palabras finales del encuentro, que se celebrará a las 17 en en la sede del Club Villa Ángela.

Está previsto un intenso operativo de seguridad a cargo de Casa Militar, la Policía Federal y la custodia del mandatario para resguardar la integridad de la delegación luego de los episodios que se registraron durante la caravana de campaña por las calles de Lomas de Zamora y Corrientes.

Ayer el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, advirtió que las condiciones de seguridad no están dadas para el acto y sostuvo que están “descuidando” al mandatario.