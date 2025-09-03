El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este miércoles una serie de alertas amarillas por vientos fuertes y tormentas para Buenos Aires y otras 14 provincias.

De acuerdo al organismo, las advertencias de nivel amarillo implican fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Alerta amarilla por tormentas: dónde rige

El SMN indicó que rige una alerta amarilla por tormentas fuertes en zonas de Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Santa Fe.

El organismo explicó que esta área será "afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes". De acuerdo al reporte, se espera "abundante caída de agua en cortos períodos" y también "fuerte actividad eléctrica, intensas ráfagas y caída de granizo".

Asimismo, se estima que caigan entre 30 y 60 milímetros de lluvia, que podrían ser ser superados de forma puntual en algunos puntos.





Estas son las zonas en alerta amarillo por vientos fuertes

Asimismo, el SMN indicó que rige una alerta amarilla por vientos fuertes en diez provincias:

Buenos Aires

Catamarca

Chubut

La Pampa

La Rioja

Neuquén

Río Negro

Salta

Santa Cruz

Tucumán

El organismo señaló que en las provincias del centro y sur del país se esperan vientos del sudoeste con velocidades entre 30 y 55 kilómetros por hora, con ráfagas que podrán superar los 80 kilómetros por hora.

En tanto que en las provincias del norte, se esperan vientos del noroeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora.



