Víctor Hugo Morales se manifestó lapidario este miércoles al hablar del plan económico de Javier Milei y Luis “Toto” Caputo. En su editorial, repasó el avance de las variables económicas y aseguró que “tonto y retonto no podían hacerlo peor”. “Si no pega una, si no le sale nada, si lo único a lo que atina es a inventarse espías rusos de una película de los 60”, dijo sobre la gestión de La Libertad Avanza.

El editorial de Víctor Hugo Morales

¿Y si fuera que Milei no sabe nada? ¿Si se trata de un pobre muchacho atribulado detrás de las lecturas de esos carcamanes inhumanos de Rothbard, Von Mises, Hayek y algunos otros?

Nos planteamos su crueldad, su pasión por el insulto, su servilismo ante los poderosos, pero nunca nadie desconfía de lo que sabe Milei. En serio... ¿y si no sabe nada?

Iba a dolarizar a 300 pesos. Hubo trabajadores que creyeron que cobrarían su salario en dólares. Después el dólar se iba a caer como un piano, hace poco, a 600 pesos. Luego la banda, los alardes.

Y ahora esto. Salir por la tangente con políticas que no tienen nada que ver con la ideología que le atribuíamos.

Ahí está, peleando en un córner a los empujones con el dólar, con Caputo saliendo a devolver la pelota con los puños, pero rechazando hacia donde no se debe, hacia el medio del área. Lo fusilan de volea los bandidos del mercado, sus amigos.

Pregunta Kicillof qué hubieran dicho de su nombre si hacía lo que hace Milei. Si fugaba 15 mil millones en cuatro meses, después del cepo, que es lo que hicieron Milei y Caputo.

Milei decía que Caputo era el peor fugador de la historia. Ahora lo ha confirmado. Tonto y retonto no podían hacerlo peor. En serio, preguntemos... ¿y si el tipo no es siquiera el personaje que entiende de economía?

En los paneles pudo ser un audaz del show, pero ¿quién es en realidad? Si no pega una, si no le sale nada, si lo único a lo que atina es a inventarse espías rusos de una película de los 60, si su cancerbero es Francos y la artillería pesada de las mentiras la maneja Bullrich, ¿qué estamos esperando de este hombrecito que en la semana en que se le caían los libros en la cabeza dudaba entre un show de Las Vegas y estar en Argentina cuando todo se desmorona?

¿Somos así? ¿Compramos lo que venga en nuestra desolación? No consigue déficit, baja la inflación porque nadie puede comprar ni yerba, el dólar flota, pero hacia el exterior, lo abandonan los que lo usaron. ¿Un grupi que trampeó a Jesús?

¿Todo es falso, todo es gris, en el corso a contramano de Milei? No pongamos la vida en espera, seamos un jubilado de los miércoles, un Garrahan, un Laura Bonaparte, un INTA, un discapacitado, un científico. Un voto.