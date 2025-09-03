"La política cambiaria está muy clara", aseguró el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, pese al giro que dio el Gobierno ayer al anunciar que comenzará a intervenir en el mercado cambiario ante la suba del dólar. "Estamos asegurando la liquidez del mercado", añadió.

Quirno -y no el ministro Luis Caputo- fue el encargado del anuncio y ahora se ocupó de intentar aclarar el alcance de la decisión. "Hemos visto una situación puntual de liquidez que estamos administrando con nuestros propios recursos,