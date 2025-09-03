El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, encabezó un acto junto a deportistas paralímpicos y cuestionó con dureza el ajuste que puso en marhca el gobierno de Javier Milei al colectivo de personas con discapacidad.

"Mientras el gobierno de Milei toma decisiones que afectan a la economía y la calidad de vida de las personas discapacitadas, en La Matanza, Capital Nacional del Deporte social, se hace de los deportes paralímpicos una razón de vida", dijeron las autoridades en un comunicado, donde resaltaron que muchos de los deportistas con discapacidad del distrito son campeones que conquistan medallas y representan al país entero.





Durante un encuentro con deportistas paralímpicos, en su espacio de entrenamiento el Polideportivo Alberto Balestrini, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), analizó junto a ellos las políticas públicas deportivas, llevadas a cabo en el distrito, que promueven la inclusión social, el bienestar físico y mental, crean oportunidades de participación plena y brindan herramientas para el ejercicio efectivo de sus derechos.



Mientras presenciaba uno de los entrenamientos, Espinoza resaltó: “La Matanza es la Capital Nacional del Deporte Social, pero si hay algo que nos enorgullece son nuestros deportistas discapacitados”, y agregó: “Ellos se acercan a los centros para aprender y perfeccionarse, pero los que nos perfeccionamos y aprendemos somos nosotros con el amor, la fuerza y el aura que ellos tienen”.



Por su parte, la atleta Milagros Pereira detalló: “Hace ya diez años aproximadamente que vengo a hacer entrenamientos al Polideportivo Balestrini. Ahora nos estamos preparando para la semana que viene, que llegan los regionales de atletismo, y también se vienen los de natación”, y agregó: “Me pone orgullosa de que todavía tengamos un Municipio, un Intendente y personas alrededor, que apoyen el deporte adaptado más que nada, que se esté haciendo visible, y que pueda sustentarse de alguna forma, porque en la situación que estamos actualmente está muy difícil para todos”.





“En estos momentos tan difíciles que estamos viviendo en Argentina los discapacitados son un ejemplo”, valoró Espinoza y enfatizó: “Mientras Milei los trata con crueldad e insensibilidad, les quita sus pensiones, los hace pasar penurias económicas y no les brinda ningún tipo de contención, nosotros en La Matanza hacemos todo lo contrario, los incentivamos y los acompañamos para que sigan adelante”.



“El año pasado tuvimos la felicidad de que cinco deportistas discapacitados de La Matanza compitan en las Olimpíadas paralímpicas que se realizaron en París, Francia, y eso nos llena de orgullo”, indicó Espinoza y concluyó: “Nosotros siempre vamos a proteger, a cuidar y a acompañar a nuestros chicos y jóvenes con discapacidad. Nuestros deportistas discapacitados son un ejemplo para todas las vecinas y vecinos de La Matanza y para toda la Argentina”.