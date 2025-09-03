Marvel Studios ha revelado oficialmente el tráiler de su nueva serie animada Marvel Zombies, que se estrenará de forma exclusiva en Disney+ a partir del 24 de septiembre de 2025. La serie, dirigida por Bryan Andrews y escrita por Zeb Wells, promete una narrativa más intensa y oscura, que se adentra en un universo donde los icónicos superhéroes se enfrentan a hordas de zombis. Elizabeth Olsen, Florence Pugh y Paul Rudd son algunas de las estrellas del Universo Cinematográfico de Marvel que repiten sus roles en esta adaptación.

Un universo paralelo infectado

Marvel Zombies está inspirada en el quinto episodio de What If...? y en los cómics de 2005 de Robert Kirkman. La serie sitúa a los héroes de Marvel en un universo alternativo infectado por un virus zombie. Este concepto no solo muestra a los héroes luchando contra el apocalipsis, sino que añade una capa de complejidad emocional al explorar cómo la transformación afecta a sus principios y alianzas.

Durante el avance, los fanáticos pueden ver un mundo donde los Vengadores luchan contra legiones de zombis y atisban el regreso de personajes populares como Scarlet Witch (Elizabeth Olsen), Ant-Man (Paul Rudd) y Yelena Belova (Florence Pugh), mientras se enfrentan a amenazas inesperadas en escenarios apocalípticos. La ambientación sombría y la animación dinámica complementan la narrativa y la atmósfera tensa de la serie.

El retorno de una animación única

La llegada de Marvel Zombies a la pantalla se caracteriza por un estilo de animación distintivo y una exploración más intensa de las temáticas de zombies dentro del universo Marvel. Este nuevo enfoque es idóneo para un público maduro que busca experiencias más profundas y visualmente estimulantes que trasciendan los cómics y películas convencionales.

El equipo creativo detrás de la serie, con Bryan Andrews al mando, ha dejado claro su compromiso de reinventar la forma en que los zombies y los superhéroes interactúan. La serie representa una oportunidad para experimentar con efectos visuales, giros narrativos oscuros y un tono humorístico que refleja el espíritu de los cómics originales.

La transformación trágica de los héroes en criaturas implacables intensifica el drama detrás de la lucha por la supervivencia en un mundo plagado. Este retrato alternativo de los personajes familiares del UCM funciona como un reflejo de su dualidad e invencibilidad, ahora amenazada por su propio legado sobrehumano.

Un elenco vocal de estrellas

Con un reparto de voces notable y variado, Marvel Zombies ofrece no solo una reunión de actores conocidos, sino una interpretación fiel de sus modos y motivaciones. Junto a Olsen, Pugh y Rudd, actores como David Harbour, Tessa Thompson, Simu Liu y Awkwafina regresan para encarnar sus papeles en este mundo animado.

La serie, que se inclina hacia una narrativa visualmente impactante, aprovecha también el talento de nuevas incorporaciones al UCM como Hudson Thames, quien participa como Spider-Man. Este enfoque ayuda a profundizar en la naturaleza heroica incluso en las circunstancias más oscuras.

A medida que se acerca el estreno, tanto los actores como la audiencia se preparan para una experiencia radicalmente nueva de lo que Marvel Zombies promete ser: una amalgama de acción, drama y terror. Con apenas semanas por delante hasta su lanzamiento, Marvel Zombies ya ha captado la atención de la crítica y los espectadores.

