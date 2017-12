Desde Rosario

Un obrero de 61 años murió y otros 15 recibieron heridas de distinta consideración –principalmente quemaduras graves– al explotar un silo de la empresa cerealera Cofco (ex Nidera) en Puerto General San Martín. Si bien aún hay que determinar el origen de la explosión, se presume que el incendio comenzó pasado el mediodía en la cinta transportadora de cereales y que el polvo de los granos que se acumula en túneles y celdas terminó por causar el estruendo que propagó el incendio por toda la planta. El gremio de Aceiteros determinó un paro por 48 horas a partir del primer minuto de hoy “por respeto a los compañeros que sufrieron el siniestro y también para que todos tomemos conciencia de que cuando hay que hacer un trabajo peligroso, uno también se puede negar y pedir los recaudos necesarios”, dijo en declaraciones a la prensa Jorge Theler de Aceiteros.

Varias ambulancias llegaron al lugar, así como también un helicóptero que comenzó a trasladar a los heridos más delicados a Rosario y Granadero Baigorria.

El relato de Claudio, uno de los operarios jóvenes de la planta fue escalofriante. “Estábamos con otros tres compañeros en el pozo de noria y decidimos salir un rato a tomar aire porque hacía un calor insoportable. Ya nos íbamos a comer algo cuando de pronto sentimos una explosión tremenda y un humo negro que cubrió todo el cielo”, dijo el trabajador en declaraciones a La Ocho, consciente de que él y su grupo habían salvado la vida milagrosamente, por apenas unos minutos.

Según confirmaron desde el Ministerio de Salud de la provincia, al menos 10 personas resultaron con quemaduras moderadas y otras –en principio no cuantificadas– con heridas menores. Desde el sanatorio Británico de Rosario, donde se trasladó a nueve de los quemados, fuentes médicas confirmaron a la prensa que “en base a información de Bomberos y de la Prefectura” un trabajador murió en el lugar del hecho. Más tarde, desde la Fiscalía precisaron que la víctima fatal fue identificada como Domingo Ramón Giménez, de 61 años. De los nueve internados en el efector rosarino, tres permanecían en terapia intensiva.

En la planta del siniestro se desplegaron todos los sistemas de emergencia y cinco dotaciones de bomberos lucharon contra las llamas, que sólo lograron contener pasadas las 17, en un trabajo que demandó también la ayuda de un helicóptero hidrante. El principal problema era enfriar la zona del incendio ya que el fuego ponía en riesgo a otros sectores de la estructura de la empresa y había riesgo de nuevas explosiones en el lugar.

“El problema estaba en una celda horizontal, que juntó gas y provocó una explosión muy grande. Hay compañeros heridos y lastimados”, dijo Pablo Reguera, del Sindicato de Aceiteros en declaraciones a la televisión, en tanto otro empleado aseguró que el estallido fue “como una bomba” en un túnel entre dos celdas y que afectó a un grupo grande de operarios.

Desde el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, confirmaron que fueron avisados del siniestro por personal del Sies y que en una evaluación inicial había cerca de 20 heridos.

El diputado provincial del Frente Social y Popular Carlos Del Frade escribió en redes sociales que “Domingo Ramón Giménez tenía 61 años y murió en la explosión ocurrida en la ex Nidera, en Puerto General San Martín. Nidera vendió por 30.121 millones de pesos durante el año pasado y fue la empresa número 34 entre las mil que más facturaron en la Argentina. 83 millones de pesos diarios; 3 millones y medio de pesos por hora; 58.103 pesos cada sesenta segundos. Demasiado dinero para no invertir en higiene y seguridad industrial. Domingo no debió morir”.

Desde el Sindicato de Obreros Aceiteros de San Lorenzo sentenciaron que el reciente hecho ocurrió por negligencia en las tareas de mantenimiento. Recordaron que este mismo año ocurrieron otros incidentes que no pasaron a mayores, pero que en todos los casos se trató de situaciones “evitables”, según citaron las fuentes gremiales consultadas.