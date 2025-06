La palabra de Colapinto tras las primeras prácticas libres: "El auto está muy desconectado"

El argentino terminó en el decimoctavo lugar en la segunda práctica libre del Gran Premio de Canadá. Anteriormente, en la FP1, había conseguido terminar en el decimonoveno puesto. El pilarense volvió a sufrir de un trompo en su segunda vuelta rápida, tal como le sucedió en la primera práctica.

"No entiendo por qué soy tan competitivo en el long run con nafta, incluso superando el tiempo de Pierre (Gasly), y después estoy tan lejos", afirmó el pilarense con desilusión. "Hay que entender el porqué. El auto está muy desconectado, en las curvas lentas no podés doblar que ya se te va. No es un tema de la goma, es de que cuando empiezo a empujar no encuentro el agarre", se lamentó.