El secretario de Seguridad de Moreno, Ismael Castro, señaló al diputado provincial de La Libertad Avanza Ramón "Nene" Vera como el principal responsable de la organización del acto de cierre de campaña en el Club Villa Ángela.

"Trabajó mucho tiempo con sectores del peronismo, pero en esta gestión no ha participado. Sabemos que es el armador de La Libertad Avanza en lo local", explicó Castro en la 750.

Vera fue candidato a intendente de Moreno por el Frente de Todos y actualmente se desempeña como diputado provincial por el oficialismo. En varios medios de comunicación también se lo vincula al armador y presidente de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja.

"Tiene muchísimos cuestionamientos en muchos aspectos y sabemos que es él quien está organizando, generalmente con barra bravas y gente que tiene prácticas poco virtuosas, y es quien está a cargo en lo local de armar La Libertad Avanza", agregó Castro en Escuchá Página|12.

El secretario de Seguridad de de Moreno confirmó además que ni el Gobierno Nacional ni la Casa Militar se comunicaron con autoridades del municipio para coordinar el acto de cierre de campaña en Trujui. La preocupación de las autoridades de Moreno es principalmente la infraestructura del Club Villa Ángela, un predio al que Castro describió como "una parcela rural" y donde no es habitual que se hagan actos políticos.

En esa línea, deslizó que la aparente improvisación con la que se organizó el evento, las declaraciones sin sustento de Javier Milei a un medio de comunicación francés y la determinación de las autoridades nacionales por ignorar las advertencias tanto de la Provincia de Buenos Aires como de Moreno podría indicar que la desprotección es adrede. "Entendemos que tal vez algún desmán les sirva para tapar o camuflar situaciones cotidianas que tienen que ver con una crisis económica catastrófica y los escándalos recientes de corrupción", dijo Castro.

Según confirmó el funcionario, la Policía Bonaerense lleva adelante un despliegue de 700 efectivos en las alrededores del lugar, con base en el Parque Argentino, cercano al lugar del evento y además está distribuida en accesos como la Avenida Néstor Kirchner, la ruta 23 y la propia Avenida Magallanes. El acto comenzaría alrededor de las 18:30 horas.

Por último, Castro señaló: "Lo vivímos con mucha preocupación porque las declaraciones que hace el Presidente no se condicen con lo que dice la Casa Militar y a nosotros nos preocupan los vecinos de Moreno. Obviamente que queremos que el acto salga bien y se haga en paz y nadie sufra inconvenientes, por eso instamos a que no se manifiesten quienes están en desacuerdo con sus políticas, que son muchísimos en Moreno, la mayoría".

