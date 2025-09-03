Este martes pasado, en el Día de la Industria, la vicepresidenta Victoria Villarruel visitó una fábrica de Fate, donde los trabajadores le entregaron un escrito de rechazo a las políticas económicas del gobierno y en el que condenan su simpatía por la última dictadura militar.

El cruce de la vicepresidenta con el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), Alejandro Crespo, se viralizó en redes sociales. Entrevistado en la 750, el dirigente sindical aclaró lo sucedido. "Que vaya a la fábrica una persona que ha defendido a genocidas merece que los trabajadores se expresen", expresó.

En simultáneo, agregó, los trabajadores quisieron mostrar su descontento con la situación económica, que llevó a la planta de Fate a trabajar a la mitad de su capacidad.

"Hace apenas dos años hacíamos 360.000 neumáticos y ahora estamos en 150.000. Y esto se repite en Pirelli y en Bridgestone", detalló Crespo en Escuchá Página|12. Y continuó: "En esta circunstancia la Vicepresidenta viene a mostrar preocupación, pero fue la que desempató la Ley Bases, que propició este cuadro macroeconómico".

El secretario general de SUTNA advirtió además por el estado crítico de la producción nacional y dijo que los trabajadores organizados se encuentran en plan de lucha permanente porque las empresas, con el amparo de la Ley Bases, mantienen la misma propuesta salarial desde enero.

"Quiero ser muy claro: los grandes holdings nacionales y las multinacionales no están en un mal momento, simplemente reemplazan las cubiertas por cubiertas importadas y mudan su inversión a otro tipo de producción, como es la energía. Los que sufren son los trabajadores de toda la industria", subrayó Crespo.

"En ese contexto nosotros tenemos un plan de lucha porque estamos enfrentando que las patronales, ante una situación momentánea, aprovechan esa instancia para atacar salarios y los convenios colectivos y las condiciones laborales. De esa forma, como pasó en los '90, después estamos años para recuperarlo", concluyó.

