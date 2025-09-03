La Comisión Europea puso en marcha el proceso de ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, en un contexto marcado por divisiones internas en el bloque y la creciente presión de agricultores europeos. El tratado, que debe ser aprobado por los 27 Estados miembros y el Parlamento Europeo, enfrenta una oposición firme encabezada por Francia. Se contempla la eliminación de aranceles sobre el 91% de las exportaciones europeas al Mercosur en un plazo de 15 años, incluyendo automóviles (actualmente gravados con un 35%), maquinaria y bebidas alcohólicas. A cambio, la UE abrirá progresivamente su mercado a productos agrícolas latinoamericanos, con mayores contingentes para carne de vacuno, aves de corral, arroz, miel, soja y biocombustibles.
