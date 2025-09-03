En la víspera de la jornada electoral en provincia de Buenos Aires, la expresidenta Cristina Kirchner envió un mensaje de respaldo a la candidata a concejal Florencia Lampreabe de Fuerza Patria en Hurlingham.

Mientras se realizaba una actividad en la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR), se dio a conocer un audio enviado por la exmandataria. "Esa universidad tan querida y tan simbólica para mí. Sé que además hay estudiantes, trabajadores y Jimmy Perczyk, el rector de la universidad", indicó como saludo inicial. Asimismo, saludó al intendente Damián Selci, además de la candidata Lampreabe.

En su mensaje, CFK expresó que esa alta casa de estudios es simbólica para ella "porque fue la última universidad que creamos a fines de mi segundo mandato, allá por el 2015. Durante nuestra gestión creamos 19 universidades. Cuando terminamos la gestión, el 9 de diciembre del 2015, cada provincia argentina tenía una universidad", aseveró.

Con respecto a la UNAHUR, recordó que "permitió a miles de habitantes de todo el conurbano bonaerense ser la primera generación de universitarios de su familia" y que "el 80% de los estudiantes son primera generación de estudiantes universitarios".

En este sentido, ponderó la defensa de la universidad pública como "una obligación irrenunciable para todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de formarnos profesionalmente en ella. Como es el caso de Florencia también, que hoy le toca la responsabilidad de encabezar la lista de concejales de fuerza patria en Hurlingham".

La candidata a concejala por Fuerza Patria en Hurlingham

En su audio, CFK mostró su apoyo a Florencia Lampreabe, de quien aseguró que se trata de una "valiosa compañera que, cuando se desempeñó como diputada nacional fue una de las autoras de la ley de etiquetado frontal de los alimentos".

Asimismo, mencionó que la sanción de esa ley que contribuyó en forma excepcional y fundamental para una mejor salud de todos los argentinos. "Sí, la de los hexagonitos negros, esos manchones que tiene cada producto para advertirle a la gente la cantidad de azúcar que tiene, si es excesivo, si sos diabético, o la cantidad de sodio, si sos hipertenso, o la cantidad de grasas malas, calorías, etc. Sí, esa ley fue de la autoría de Florencia", expresó. Por último, cerró su mensaje hizo un llamado a votar a Fuerza Patria este domingo.

Por su parte, la candidata celebró y agradeció el gesto de la expresidente en su cuenta de X, en la que contó: "Cristina se enteró de que hoy íbamos a recorrer la UNAHUR y nos sorprendió con un audio. Lo escuchamos en vivo junto a estudiantes de Morris, Tesei y Hurlingham que todos los días vienen a estudiar para proyectarse en una vida mejor". Asimismo, agregó: "Para Cristina es una universidad especial porque fue la última que creó durante sus presidencias, hace 10 años. Nos mandó su mensaje en defensa de la educación pública, lleno de fuerza y de amor para todo Hurlingham".



