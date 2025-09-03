La frustrada campaña de la La Libertad Avanza de cara a las elecciones de este domingo en la provincia de Buenos Aires culminó con un acto que intentó un registro bélico, pero finalizó con un discurso leído del Presidente Javier Milei que, entre otras afirmaciones, anticipó un "empate técnico", acusó a la oposición de una campaña sucia y de agresiones, y hasta de "cargarse la vida del fiscal Nisman". Además, le pidió a los bonaerenses que vayan a votar.

Con narrativa repetitiva y sin sorpresas, Milei dejó a entrever parte de la fallida estrategia de "intento de agresión física" de la oposición al realizar el acto en Moreno: "Sin ir más lejos, días atrás en Lomas de Zamora me tiraron un adoquín y estábamos juntos con Sebastián, Espert, con mi hermana, con Maxi, con Seba. Podrían haber matado a cualquiera. Pero esto para ellos se trata de poder y si se tienen que cargar con vidas humanas no les importa". Minutos más tarde, repitió la idea y afirmó que al no poder vencer al Gobierno con la estrategia de difamación, fueron por su hermana y por la integridad física de todos. Como si no fuera poco, apuntó a la muerte del fiscal Nisman: "No se olviden que en este kirchnerismo inmundo se cargaron con la vida del fiscal Nisman".

Además, el Presidente no tuvo otra alternativa que referirse a la filtración de audios y las acusaciones de coimas en la Andis que envuelven a las más alta esfera del poder. "Imagínense como deben estar las cosas en este momento en la provincia de Buenos Aires para que hayan hecho los tres tipos de operaciones todas juntas: trataron de acusarnos de chorros y fueron contra nuestras vidas humanas; y además se metieron con mi hermana". Más tarde, aseguró que la oposición los trata de sucios pero que "los sucios son ellos": "Te quieren volver un leproso social, claramente, porque a ellos no les importa ensuciar porque están todos sucios, porque te quieren llevar al barro, porque son chanchos, sucios".

Otra clave del discurso fue la arenga del Presidente a la participación electoral. Un dato atípico en la narrativa del oficialismo. En general, las campañas libertarias no se caracterizan por alentar a la participación democrática. La ausencia en las urnas es un revés posible tras el escándalo que envuelve de coimas en la Andis. Al pronosticar resultados, algo contradictorio, Milei habló de un empate en la provincia de Buenos Aires": "Hoy, todas las encuestas coinciden en que estamos en una situación de empate técnico, esto quiere decir que puede ganar cualquiera y significa que un par de votos aquí o allá definirán qué fuerza triunfará en esta elección. Significa también que cada voto individual vale. Vale muchísimo más que una elección normal. Hoy más que nunca, el voto de un individuo puede hacer la diferencia. A los kirchneristas este escenario les aterra". Minutos más tarde, aseguró que arrasarán en las urnas: "¡Vaya que están asustados y el domingo les vamos a pintar la provincia de violeta!".

En otro intento de desviar la agenda del escándalo que envuelve al Gobierno, el Presidente habló de Gerardo Milman: "En el día de hoy la justicia determinó que es inocente Gerardo Milman, después de que lo acusaron de todo tipo de cosas, después de que durante tres años fue calumniado, injuriado y hoy la justicia dice que no había nada en esos audios. Así es como opera la casta, así es como nos ensucian: te quieren volver un leproso social, para que todo el mundo te repudie con cosas aberrantes".

Uno de los argumentos reiterados en los discursos de campaña ha sido la advertencia de posibles maniobras de fraude en el operativo electoral, que en la provincia al momento no registran ninguna denuncia significativa a nivel electoral en elecciones anteriores. Sin embargo, Milei aseguró que la oposición acudirá a recursos impuros para ganar: "Por eso reparten boletas truchas en nombre de La Libertad Avanza para que la gente se equivoque con su voto y por eso el día de la elección, van a redoblar las prácticas mafiosas que los caracterizan desde hace décadas con tal de arañar un par de puntos más. Ellos están dispuestos a cualquier salvajada con tal de inclinar la cancha medio grado a su favor y el par de puntos extras que pesquen con sus artimañas, puede ser la diferencia entre ganar o perder".

En el agradecimiento a la militancia, Milei redobló el pedido de cuidar cada voto, y recalcó la importancia de mantener "la guardia alta" durante la jornada electoral junto con la idea, otra vez, de asistir a las urnas: "Por eso, si querés terminar con el kirchnerismo, andá a votar. Si querés cambiar la Provincia en serio, andá a votar. Si querés terminar con los ñoquis, si querés terminar con los parásitos, si querés terminar con los chorros este domingo, andá a votar. En definitiva, nadie te va a salvar de su voracidad fiscal más que tu voto. Nadie más que vos. Tu futuro está en tus manos. Hoy más que nunca andá a votar, como si se tratara de un acto de defensa personal".