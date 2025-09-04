"Los tipos que dicen 'kirchnerismo nunca más' están destruyendo la Argentina. ¿Kirchnerismo nunca más? ¡Las pelotas! Kirchernismo más que nunca", proclamó Eduardo "Wado" de Pedro en el tramo final de la campaña de Fuerza Patria para las elecciones de este domingo en la provincia de Buenos Aires. El senador estuvo en la exposición "Hecho en Merlo", organizada por ese municipio y la Unión Industrial Argentina, donde criticó duramente al Gobierno.

"El presidente de la Nación ya fracasó. Ese genio que venía a dolarizar, que le prometía a los chicos y las chicas tener su sueldo en dólares, fracasó. Tuvo que ir a pedir guita al Fondo Monetario Internacional”, afirmó De Pedro en su discurso. También señaló que “hicieron un blanqueo por 20 mil millones y se los fugaron, fueron al Fondo Monetario a pedir 20 mil millones más, ajustaron hospitales y universidades, les sacaron los medicamentos a los jubilados y a los pacientes oncológicos, y aun así no les cierran los números”.

Acompañado por el intendente local, Gustavo Menéndez, el senador remarcó también que “estos tipos que nos vienen a decir ‘Kirchnerismo Nunca Más’ bajaron la producción industrial”. En ese marco, dijo que "cuando crece la industria, crece todo. La industria multiplica: genera empleo masivo, demanda tecnología, genera que nazcan más PyMEs como proveedoras de otras industrias. La industria es federalismo y es soberanía, porque genera fortaleza y autonomía para no depender de los vaivenes internacionales de la economía”.



