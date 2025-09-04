El economista Miguel Angel Broda consideró que los tres baluartes de la política macroeconómica fiscal, monetaria y cambiaria están “al servicio del resultado electoral” y afirmó que esta situación lleva a la necesidad de “recalibrar el programa” después de los comicios.

En esa línea, admitió que podría haber una corrección al alza en el tipo de cambio. Broda destacó que si bien hubo un “muy meritorio ajuste del gasto que nos permite tener superávit primario”, ya existían “problemas de financiamiento de la deuda en dólares” por falta de acceso al mercado internacional y “de la deuda en pesos” debido a un techo en el mercado de capitales local.

Para el economista, esto ha resultado en una “dominancia fiscal de la política monetaria que tiene que emitir para pagar el déficit de vencimientos. En ese sentido, precisó que desde que asumió Milei, “todos los agregados monetarios se multiplicaron por cuatro en pesos”.

Broda destacó que el presidente tiene “claras las causas para sacarnos de la decadencia” pero criticó que “la política monetaria ha venido cambiando con un altísimo grado de discrecionalidad”. Apuntó también a que en un lapso de 40 días, se han subido “cuatro veces los encajes”, se hicieron “dos veces bonos para utilizar los encajes”, “dos licitaciones que no estaban programadas”, se “abrimos y cerramos la ventanilla de dar liquidez” y, “la frutilla del postre”, se decidió “vender en el mercado spot los dólares para que el dólar no suba”. Esto, según Broda, demuestra la “nula independencia del Banco Central” y la falta de reglas, estando “en el paraíso de la discrecionalidad”.