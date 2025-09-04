Ayer el presidente Javier Milei dijo que los presos en la Provincia de Buenos Aires van a votar este domingo. Eso no es cierto. No van a votar. Me gustaría hacer algunas aclaraciones al respecto, porque las personas presas sí debieran votar este domingo, y se trata de un universo de más de 40 mil personas, que no debió dejarse de lado.

Mientras fui defensor oficial, interpuse una acción en 2011 que permitió a todos los presos de la provincia votar. La Suprema Corte dictó una orden cautelar que cualquiera la puede encontrar googleando: "AXAT DELLA CROCE, JULIÁN C/HONORABLE JUNTA ELECTORAL S/AMPARO-CUESTIÓN DE COMPETENCIA" (https://www.scba.gov.ar/_paginas.asp?id=16702)

Esa cautelar debiera seguir vigente hasta hoy. De su lectura no se infiere que sea solo para aquel momento, independientemente de la puesta en operatividad en cada ocasión que haya un acto electoral.

Ocurre que la defensora que ocupa actualmente el cargo y que me sustituyó, no impulsa la operatividad material del escrutinio en las cárceles, y siendo que además debió impulsar que la Corte dicte sentencia definitiva, o ésta misma dictarla de oficio después de 14 años.

Por eso la Junta electoral este domingo no ha materializado el escrutunio en las cárceles de la Provincia.

Me parece importante, que el derecho al voto de las personas privadas de libertad se cumpla, porque estar preso no te hace ser un muerto civil, y se trata de un derecho constitucional.

* Abogado y escritor.